Uventet VM-hjælp til Danmark

Det danske landshold har fortsat chancen for at blive topseedet til VM-lodtrækning. Danskerne skal håbe på, at Italien dummer sig mandag aften i Nordirland

Danmark har stadig chancen for at blive topseedet, når der trækkes lod til VM-slutrunden i Qatar næste år.

Men der er en række ting, der skal gå de rød-hvides vej, og der er flere ubekendte i det komplicerede regnestykke.

Værtsnationen Qatar og de syv bedst placerede lande på FIFA's verdensrangliste bliver seedet i første lag til lodtrækningen, der afvikles 1. april.

Danmark lå på den senest offentliggjorte verdensrangliste nummer ti, men de seneste dages resultater betyder, at danskerne fortsat er i spil til en topseedning.

Først og fremmest skal vi sende en tak til Aleksandar Mitrovic, der søndag aften pandede Serbien til VM på bekostning af Portugal.

Portugiserne er et af de lande, vi skal håbe på, ikke kvalificerer sig til slutrunden.

Danmark kan også glæde sig over, at Mexico tabte til USA, for det betyder, at de mistede point på verdensranglisten.

På den virtuelle verdensrangliste er Danmark rykket forbi både Portugal og Mexico og indtager ottendepladsen, men det er fortsat ikke nok.

Mandag aften skal de danske fans - ud over sejr til Danmark i Skotland - krydse fingre for, at de italienske EM-vindere kvajer sig.

Italien er foran Danmark på verdensranglisten og må ikke kvalificere sig til VM, hvis Danmark skal topseedes til lodtrækningen.

Italien ligger inden sidste runde side om side med Schweiz i Gruppe C. De har begge 15 point, men italienernes målscore er to mål bedre.

Italien møder mandag aften Nordirland på udebane, mens Schweiz har en hjemmekamp mod Bulgarien.

For at gøre det hele endnu mere kompliceret har FIFA ikke offentliggjort, hvilken verdensrangliste der kommer til at ligge til grund for VM-lodtrækningen.

Danmark er for længst kvalificeret til VM, men det betyder alligevel noget, hvordan det går på Hampden Park mandag aften. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet har forhørt sig hos Tomislav Globan, der er ekspert i koefficientudregningerne.

Den kroatiske professor inden for sportsøkonomi skriver, at der er flere muligheder i spil.

FIFA kan vælge at tage ranglisten efter playoff-kampene i marts, men også gøre brug af verdensranglisten for februar, så holdene i playoff ikke får en fordel i forhold til puljevinderne.

Der er også den mulighed at bruge den verdensrangliste, der offentliggøres senere i november.

Det scenarie kalder Globan dog mindre sandsynligt.

Men for at skære ind til benet i det komplicerede spil om en topseedning: Italien skal kvaje sig, og Danmark skal blive ved med at hente sejre.