Uvis fremtid for dansk stjerne

Det blev ikke ligefrem den sæson, som Rasmus Nissen Kristensen på forhånd havde håbet på.

Den danske landsholdsback rykkede nemlig ud af Premier League sammen med sin klub, Leeds, og dermed står den på en tilværelse i den næstbedste engelske række efter sommerferien.

Men for nu ved den danske stjerne endnu ikke, om det bliver med ham i truppen.

- Jeg har ikke noget imod at blive. Det er klart, at vi står i en situation uden træner og uden sportsdirektør. Det betyder, at vi jo heller ikke helt selv er klar over, hvad der skal ske, siger Rasmus Nissen Kristensen til Ekstra Bladet.

- Men hvis der bliver peget på mig, så er jeg klar til at spille Leeds tilbage i Premier League. Jeg har fire år tilbage af min kontrakt, og det er det, jeg forholder mig til. Så må vi se, om der bliver peget på mig.

Rasmus Nissen Kristensen (th.) er efter sin første sæson i Leeds noteret for 30 kampe og tre mål. Foto: Claus Bonnerup

- Vi elsker området

Selvom det ikke er gået som håbet for den engelske klub, så nyder Rasmus Nissen Kristensen tilværelsen i det engelske.

- Jeg er faldet godt til. Min kæreste og jeg har det rigtig godt. Vi elsker Leeds og området i Yorkshire. Så det er skønt, siger danskeren, der sidste sommer skiftede fra Red Bull Salzburg.

- Det har selvfølgelig været hårdt i forhold til, at resultaterne ikke har været der og i forhold til det pres, der også har været, men ud fra de forudsætninger, har vi det rigtig godt.

Rasmus Nissen Kristensen fik fredag aften de sidste ti minutter på banen, da Danmark med nød og næppe hev en 1-0-sejr i land mod Nordirland i EM-kvalifikationen.

Mandag møder Danmark Slovenien på udebane.