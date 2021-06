Vågn op, Christian! Eriksen vækker bekymring

Forventningerne er tårnhøje til Kasper Hjulmands 26 EM-helte.

Der er dem, der taler om EM-guld, semifinale eller en kvartfinale som mulighederne i den turnering, der skydes i gang fredag.

Hvis de danske EM-drømme skal indfries, er det indiskutabelt, at Danmarks største kreative stjerne - Christian Eriksen - skal levere en slutrunde på absolut højeste niveau.

Lige nu er Kong Christian slet ikke der, hvor alle forventer, han skal være.

Han mangler de sidste afgørende procenter for at være den offensive profil, som skal styre og dirigere den danske offensiv.

Christian Eriksen har ikke været så overbevisende i de to testkampe. Nu skal han løfte sit niveau. Foto: Lars Poulsen.

Og så må vi ikke håbe, at foråret er et varsel om fortsat måltørke fra Eriksen. Han har endnu ikke scoret på landsholdet i 2021. De har ellers scoret 17 gange.

Faktisk er det hele otte kampe siden, han senest har scoret i åbent spil i landsholdsregi.

Mens det halter lidt for Christian Eriksen, kan landstræneren glæde sig over, at Kasper Schmeichel og kaptajn-Kjær er i forrygende form.

De to nøglefigurer har måske aldrig været bedre end lige nu.

Derudover ser det meget lovende ud for Andreas Christensen og Mathias Jensen, der også ser ud til at ramme et højt niveau kort før slutrunde-starten.

Her gennemgår Ekstra Bladet den danske EM-trup og ser nærmere på, hvordan formen ser ud hos de 26 spillere:

