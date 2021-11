Vågn op, DBU!

ANALYSE: DBU skal lytte til landstræneren og snart få iværksat planer om et træningscenter for landsholdene samt få løst de elendige baneforhold i Parken – ellers smutter landstræneren

Det har været en stor sportslig optur og et historisk travlt år for det danske landshold.

18 kampe – 13 sejre, én uafgjort og fire nederlag til Belgien, Finland, England og Skotland vidner om et historisk år for landsholdet.

På mange måder sportsligt det næstbedste år nogensinde, når vi ser bort fra EM-triumfen i 1992.

Kasper Hjulmand går skuffet fra Hampden Park efter det første nederlag i kvalifikationen. Han kan trods alt se tilbage på et stort fodboldår. Men sker der ikke forbedringer på flere fronter, så er risikoen stor for, at han forsvinder. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand har været den gave til dansk landsholdsfodbold, som definitivt genrejste tilliden mellem danskerne og landsholdet.

Med sin troværdighed, åbenhed og stærke kommunikative evner har landstræneren været mange millioner værd for DBU.

Men midt i glæden og euforien over, hvor godt det er gået, hvor flot det er, at Danmark skal spille VM om ét år i Qatar, så blinker advarselslamperne også i horisonten.

For alt er ikke så perfekt som det ser ud på overfladen.

For med den succes Kasper Hjulmand har skabt, bliver han helt naturligt efterspurgt på de øverste fodbold-hylder.

Kasper Hjulmand tryller på træningsbanen. Han har også tryllet med taktikken og kommunikationen i 2021. Men der er andre områder, der skal forbedres hos DBU. Foto: Lars Poulsen.

For få uger siden blev han kædet sammen med jobbet i Aston Villa. Og det stopper helt sikkert ikke her.

Som Kasper Hjulmand formulerede det lettere kryptisk på pressemødet efter 0-2 nederlaget til Skotland: Jeg ved ikke, hvad der sker i morgen!

Kasper Hjulmand vil være efterspurgt og eftertragtet af de største klubber på den helt store scene også i fremtiden.

Derfor denne advarsel til DBU: Hvis ikke DBU-lederne lytter til Kasper Hjulmands ønsker, så smutter han.

Landstræneren drager ingen steder i 2022. Han står i spidsen for Danmark til VM-slutrunden, men sker der ingen udvikling og fremskridt i forhold til de ønsker, han har, så fuldfører han næppe sin kontrakt til sommeren 2024.

Og der er en del at tage fat på.

Kasper Hjulmand svarer diplomatisk og bider sig selv i læben, når han bliver spurgt til de elendige baneforhold i Parken.

Det er horribelt, at DBU tilsyneladende intet foretager sig. Morten Olsen brokkede sig, Åge Hareide råbte også op, men problemerne med Parkens bane er ikke løst.

Og det er uacceptabelt, fordi kravene er skærpet til Hjulmand og spillerne. Så skal de også tilbydes optimale betingelser.

Kasper Hjulmand har haft et travlt år med 18. kampe. 13 sejre, én uafgjort og fire nederlag. Foto: Lars Poulsen.

Det er en politisk sag, men så må man forlange, at formand Jesper Møller og næstformand Thomas Christensen træder i karakter.

Og så er der træningsforholdene. DBU har forlænget aftalen i Helsingør, hvor der kommer en ny træningsbane, men det ligner en lappe-løsning, når man sammenligner med konkurrenter på samme niveau.

Kasper Hjulmand har længe talt for et nationalt træningscenter. Et samlingssted for alle landsholdene. En platform for vidensdeling og inspiration på kryds og tværs af landsholdene.

De planer skal der alvorlig skub i, hvis ikke Danmark skal tabe mere terræn.

Se på en lille fodboldnation som Irland, der kun er nummer 51 på ranglisten. De har eget træningsanlæg uden for Dublin, hvor A-landsholdet har deres helt egen bane. Her træner ingen andre hold. Det samme er tilfældet for U21-landsholdet, der også har deres egen bane.

Vær sikker på, at Kasper Hjulmand ikke blot sætter sig tilbage i trænerstolen og stiller sig tilfreds med de nuværende forhold.

Kasper Hjulmand må bide sig selv i tungen, når han bliver spurgt til Parkens græstæppe. Forholdene for landsholdet er langt fra optimale. Der er plads til forbedringer på flere fronter. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren har ambitioner, forholdene skal være i orden og optimeres.

Hvis ikke der sker noget snart, så er han pludselig væk.

Derfor opfordringen: Vågn op, DBU!