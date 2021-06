Værtshus-ejere raser forud for EM: Frygter for omsætning

Starter Danmark klokken 21 under EM i fodbold, bliver det anden halvleg uden indkøb af nye alkoholiske forsyninger, og går kampene i forlænget spilletid, glipper bargæsterne resten kampen: Som reglerne er nu, skal de nemlig smides ud.

Med de nuværende coronarestriktioner skal barerne nemlig lukke for sidste udskænkning klokken 22, og klokken 23 skal barerne lukke.

Dermed frygter Flemming Berg at miste omsætning. Han ejer Kick Off Sportspub i Odense.

- Det er en sportsbar, og jeg lever af at vise sport. Vi mister penge, fordi folk skal have lavet tests. Vi mister penge, fordi vi ikke kan have fuld hus. Og hvis vi så også skal miste penge, fordi folk ikke kan se hele kampen, så er det kritisk, siger han.

Barejeren peger på, at han blev nødt til at smide folk ud under den nylige finale i Europa League, der endte i straffespark. Og det samme kommer til at gælde, hvis EM-kampene fortsætter efter klokken 22, hvor han så skal stoppe udskænkningen, og efter klokken 23, hvor han er tvunget til at sende folk på gaden.

Koster gæster

Derfor frygter han, at mange vil undlade at møde op, fordi der er risiko for, at de ikke kan se kampene færdig.

- Går de i forlænget eller i straffespark, kan vi ikke vise det. Det koster gæster, fordi hvis folk ikke er sikre på at kunne se kampen færdig, bliver de hellere hjemme, siger han.

- Jeg har rigtig meget respekt for denne virus, og vi overholder også alle restriktioner. Det er ikke sådan ment. Men hvis jeg lukkede dørene, og lod de samme gæster se kampen færdig, skal du ikke bilde mig ind, at de ville smitte hinanden mere.

Artiklen fortsættes under videoen ...

For nyligt blev Jomfru Ane Gade i Aalborg lukket ned på grund af corona. Hør reaktionerne i videoen

Udvid til 24

Derfor er hans opfordring til politikerne, at de ændrer restriktionerne, så de tager hensyn til, at EM spilles i Danmark, at Danmark deltager, og derfor kommer det til at have stor interesse.

- Det er en økonomisk bet. Enten kommer folk ikke, eller også går de hjem før tid, siger Flemming Berg:

- Vi vil gerne have åben til klokken 24, og så tager vi også med, hvis sidste udskænkning skal være klokken 23.

Flemming Berg er langtfra den eneste værtshusejer, der har skænket problematikken en tanke. Vicki Larsen, ejer af Sørens Værtshus i København, ser ligeledes et kæmpe problem.

- Jeg kan jo ikke bare smide folk ud, når kampen stadig er i gang. Det er jo fuldstændig latterligt, siger Vicki Larsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Hvis du gerne vil se en fodboldkamp, og du ved, du ikke kan se den færdig på et værtshus, så dukker du jo slet ikke op til at starte med, siger hun.

Vicki Hornebo Larsen ser som så mange andre et stort problem i, at hun risikerer at smide sine gæster ud midt i en fodboldkamp. Foto: Stine Tidsvilde

DBU fortæller, at der arbejdes på en løsning.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Erhvervsministeriet, der svarer, at 'åbningstider for serveringssteder vil indgå i de kommende drøftelser med partierne om yderligere genåbning'.