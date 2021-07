Vakte opsigt på tv: Nu vælter han i tilbud

Fra desperation til ekstase på et minut.

Europa så med, da den schweiziske fan Luca Loutenbach var hele følelsesregisteret igennem, da Schweiz choksejrede mod Frankrig i ottendedelsfinalen ved EM.

Billederne af Loutenbach, der gik fra at have nerverne uden på tøjet til at være i stor glæde uden tøj på, blev hurtigt delt på de sociale medier, og det har flere virksomheder bidt mærke i.

Efterfølgende er tilbuddene nemlig væltet ind, og det har Luca Loutenbach nydt godt af. Det fortæller han til den schweiziske avis Blick.

Den schweiziske fan har nemlig på grund af tv-klippet blandt andet fået gratis flybilletter til Sankt Petersborg af flyselskabet Swiss Air, så han kan heppe på det schweiziske landshold, når de spiller kvartfinale mod Spanien.

Derudover har schweizeren også takket ja til at få en hel masse Red Bull-energidrik gratis, så mon ikke han er klar til at give den hele armen igen i aften.

Gratis ferie efter EM

Som det ikke var nok, så har det officielle schweiziske turistbureau tilbudt en ferie til den schweiziske fan efter EM, så han kan slappe af efter nogle nervepirrende uger.

'Tak for alle beskederne, det her er uvirkeligt' skriver Luca Loutenbach på sin Twitter-profil.

Luca Loutenbach er på tribunen igen i aften, når Schweiz møder Spanien i den første kvartfinale ved sommerens EM klokken 18 i Sankt Petersborg.

