Van Gaal afslører: Ramt af aggressiv kræftsygdom

Den hollandske landstræner Louis van Gaal har i et talkshow afsløret, at han lider af en aggressiv form for prostatakræft

Louis van Gaal har i et stykke tid holdt på en hemmelighed.

Den 70-årige hollandske landstræner har nemlig ikke over for sine spillere villet afsløre, at han kæmper med en aggressiv form for prostatakræft.

Det afslørede han søndag aften i det hollandske talkshow 'Humberto', hvilket flere hollandske medier beretter.

Her fortalte han også, at han har gennemgået behandlinger om aftenen, når han har været i landsholdslejren, uden at spillerne fattede mistanke.

- De har set en rødmen i mine kinder og har tænkt: Sikke en sund mand. Men det var naturligvis ikke tilfældet.

- Jeg fik særbehandling - fik lov til at komme ind på hospitalet af bagindgangen, og hvis jeg skulle vente, fik jeg med det samme lov til at gå til et privat værelse, forklarede van Gaal, der er ved godt mod trods den alvorlige sygdom.

- Hør her, man dør ikke af prostatakræft - i hvert fald ikke i 90 procent af tilfældene. Det er normalt andre underliggende sygdomme, man dør af.

- Men det er en aggressiv form. Jeg har fået strålebehandling 25 gange, fortæller han om de behandlinger, der startede sidste år.

På trods af sygdommen har Louis van Gaal tænkt sig at tage til VM i Qatar med Holland i slutningen af november.

At han står frem nu hænger sammen med, at en dokumentar om ham har premiere i den kommende uge - og her bliver både sygdommen og behandlingerne præsenteret.'

Louis van Gaal er en af Hollands mest vindende fodboldtrænere med en karriere, der tæller storklubber som Ajax, Barcelona, Manchester United og Bayern München samt naturligvis det hollandske landshold i tre omgange.