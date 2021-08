Van Gaal er hollandsk landstræner for tredje gang

Louis van Gaal vender tilbage som landstræner for Holland.

Det meddeler landets fodboldforbund på sin hjemmeside.

Van Gaal afløser Frank de Boer, der stoppede efter EM-slutrunden, som hollænderne skuffende måtte forlade efter et nederlag til Tjekkiet i ottendedelsfinalen.

Den 69-årige træner stod i spidsen for holdet fra 2000 til 2002 og igen fra 2012 til 2014, hvor han førte Holland til en tredjeplads ved VM i Brasilien.

Denne gang bliver der heller ikke nødvendigvis tale om noget langt ægteskab.

Van Gaals kontrakt løber kun til og med næste års VM i Qatar.

Van Gaal meddelte i 2017, at han ville trække sig tilbage, og han har ifølge De Telegraaf siden opholdt sig som 'pensionist' i Portugal.

Forinden havde han i to sæsoner haft ansvaret for Manchester United, men han blev i 2016 fyret som træner. Det skete, to dage efter at den engelske klub havde vundet FA Cup-finalen.

Louis van Gaal har tidligere også vundet Champions League og Uefa Cuppen som træner for Ajax, og han har også flere nationale titler på sit cv som træner for FC Barcelona, Bayern München og AZ Alkmaar.

Holland indledte VM-kvalifikationen med et nederlag til Tyrkiet, men har fulgt op med to sejre og ligger på andenpladsen i kvalifikationens gruppe G.

VM i Qatar afholdes fra 21. november til 18. december.