Van Gaals Holland sprudler mod nedtursramte tyrkere

Med trænerveteranen Louis van Gaal på sidelinjen har det hollandske fodboldlandshold sat sig i førersædet i kampen om den direkte VM-billet fra den jævnbyrdige gruppe G.

Tirsdag aften tog 'Oranje' en grusom hævn over Tyrkiet, som i Amsterdam blev udspillet efter alle kunstens regler i en ensidig forestilling, som Holland vandt med hele 6-1.

Det var netop tyrkerne, der gav Holland en frygtelig start på VM-kvalifikationen og et 2-4-nederlag i Istanbul i marts. Men Tyrkiet kan slet ikke finde tilbage til takterne fra foråret.

Sommerens EM-slutrunde blev en fæl skuffelse med tre nederlag, og nedturen ser blot ud til at fortsætte for landstræner Senol Günes og hans mænd.

I den første kamp i dette VM-vindue smed holdet en 2-0-føring væk mod Montenegro og indkasserede udligningen i det syvende overtidsminut.

Siden blev det til en pligtsejr over Gibraltar, men Tyrkiet var decideret chanceløs mod de hollandske puljefavoritter.

Tonen blev slået an i kampens allerførste minut, da Davy Klaassen og Memphis Depay dansede sig igennem det tyrkiske forsvar, så Klaassen kunne åbne scoringen.

Depay gjorde det selv til 2-0 og siden til 3-0 på et straffespark. Ondt blev til værre for tyrkerne i halvlegens sidste minut, da stopperen Caglar Söyüncü blev smidt ud efter to gule kort.

Kort efter sidebyttet scorede Depay for tredje gang. Og ti minutter før tid gjorde indskiftede Guus Til det til 5-0, da det tyrkiske forsvar nok engang var spredt for alle vinde.

Donyell Malen øgede til 6-0 i slutminutterne, inden Cengiz Ünder sørgede for et tyrkisk trøstmål.

Tyrkiet, der længe har ført gruppen, er nu dumpet ned som nummer tre. Ståle Solbakken og Norge benyttede nemlig lejligheden til at drøne op på andenpladsen med en hjemmesejr over Gibraltar.

5-1 vandt nordmændene, der havde Erling Haaland som tredobbelt målscorer.

Holland og Norge har begge 13 point i toppen af tabellen. De to nationer mødes i en potentiel direkte duel om VM-billetten i sidste spillerunde i november.