Med Danmarks sejr på 2-0 over Østrig tirsdag aften kan Åge Hareide bryste sig af at være den danske landstræner, der har det bedste pointgennemsnit i historien.

1,90 point pr. kamp er det blevet til i Hareides nu 30 kampe som træner (eksklusiv vikarkampen mod Slovakiet, hvor Hareide ikke stod i spidsen, red.), og det er bedre end alle tidligere landstrænere - også Richard Møller Nielsen, der 'kun' kunne snige sig op på 1,89 point pr. kamp.

Da den norske træner blev forelagt de flotte tal efter sejren over Østrig, reagerede han med en mindre stikpille.

- Du og Ekstra Bladet troede i hvert fald ikke på mig. Det er helt skkert. Men jeg tænker ikke på, jeg er den bedste træner, men glæder mig mere over udviklingen af vores hold, lød det fra Åge Hareide.

Og den kommentar uddyber han nu for norske VG.

Hareide mener, at danskerne i al almindelighed - men især dele af pressen - har været for kritiske på forhånd på grund af landstrænerens nationalitet.

– Der var vel en generel skepsis over for nordmænd og fodbold i Danmark, selv om Ståle Solbakken har fantastisk succes i FC København, siger han med henvisning til FCK-managerens to perioder som Superliga-boss.

- Og selv om vi også har gjort det godt, er det alligevel vanskeligt at overbevise danskerne om, at nordmænd kan noget som helst. Specielt fra visse dele af pressekorpset var der skepsis, siger Åge Hareide til VG.

Norsk fodbold er ikke ligefrem kendt for sin garanti for underholdning, men snarere en solid defensiv, og det danske landshold er med fire 0-0 kampe i 2018 også blevet kritiseret for at spille for kedeligt den seneste tid - blandt andet under VM i Rusland i sommer.

Danmark har dog ikke tabt i 22 kampe på stribe, hvis man fraregner vikarkampen mod Slovkaiet og regner VM-nederlaget til Kroatien som uafgjort, så mon ikke landstræneren trods alt ser frem mod sine næste to kampe mod Wales og Irland i november med en vis tilfredshed.

Sidst Danmark tabte en kamp i ordinær spilletid med Åge Hareide som landstræner var 11. oktober 2016, da Montenegro overraskende vandt 1-0 i Parken. Siden da er det blevet til 11 sejre og 11 uafgjorte.

Åge Hareide blev præsenteret som Morten Olsens afløser 10. december 2015. Dengang var Michael Laudrup også blandt DBU's kandidater, men han erklærede sig tidligt i processen uinteresseret i jobbet, og så endte DBU med at pege på den norske træner med en fortid i blandt andet Brøndby IF og Malmö FF.

Med sejren over Østrig har Åge Hareide det bedste pointgennemsnit for en dansk landstræner. Foto: Lars Poulsen

