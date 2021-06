Vanvidsdrama i Parken! EM's bedste kamp

Spanien er klar til kvartfinalen efter en medrivende kamp mod Kroatien. 5-3 vandt spanierne efter et ellers stort kroatisk comeback

Tak for festen!

København sagde mandag aften farvel og tak til EM med turneringens hidtil mest medrivende kamp.

Spanien og Kroatien afsluttede nogle ugers fodboldfest i Parken med en mindeværdig forestilling, der havde det hele. Desværre også en taber…

I en vanvittig 1/8-finalen kom kroaterne tilbage fra de døde og tvang spanierne på overarbejde.

Dybt inde i tillægstiden sendte Mario Pašalić de medrejsende kroatiske fans i den syvende himmel med sin udligning til 3-3, men spansk kvalitet slog i sidste ende kroatisk fighterhjerte.

I den forlængede spillede slog Spanien til to gange og kunne forlade Parken med en 5-3-sejr.

Ovenpå den gevaldige forskrækkelse, er Luis Enriques mandskab klar til kvartfinalen i Sankt Petersborg, og her bliver det formentlig Frankrig, de skal møde. Spanien har redskaberne til at drille - og måske også besejre - de franske forhåndsfavoritter.

Som en lille dreng

De har ingen Xavi eller Iniesta længere, men Spanien kan stadig spille bold, så fodboldenglene synger.

Nu er det blot spillere som Pedri, Ferran Torres og Dani Olmo, der får de spanske tilhængere - og indimellem også os andre - til at råbe olé.

Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

Det spanske hold er som en lille dreng. Når først de får fat i bolden, vil de ikke give den fra sig igen.

Således også i Parken mandag aften, hvor den spanske tiki-taka-maskine kværnede tålmodigt fra start. Til siden, fremad, bagud, til siden igen. Og så forfra.

Kroaterne løb rundt i den spanske bold-tagfat og blev presset så langt tilbage, at de ikke var mange skridt fra at stå ude i Fælledparken.

Koke fik den første store mulighed efter et kvarter. Med en genial aflevering fik Pedri lirket den kroatisk forsvarslås op, men Koke sparkede lige på Livaković.

Utrolig brøler af målmanden

Álvaro Morata fik kort efter en kæmpe hovedstødschance, men ramte Domagoj Vida i stedet for nettet. Kroatien var nedspillet, men kom utroligt nok alligevel foran uden at have bolden.

Tæt på midterlinjen lagde Pedri bolden tilbage til målmand Unai Simon. Det var en harmløs, om end noget hård, tilbagelægning.

Simon skulle bare tæmme den og sætte næste angreb i gang, men teknikken svigtede.

Den spanske målmand ramte bolden, men stoppede den ikke. I stedet fortsatte den stille og roligt i mål til et kæmpe kroatisk jubelbrøl.

De havde ikke haft en afslutning, de havde nærmest ikke haft bolden. Alligevel var de midt i første halvleg foran takker være EM’s største målmandsfadæse.

I den anden ende sprang Livaković rundt og kom i vejen for det meste i det spansk skydetelt. Den kroatiske målmand var god, men måtte give fortabt kort før pausen.

Han reddede Gayàs forsøg, men returbolden endte hos Pablo Sarabia, der tørt huggende den i nettet.

I andet halvleg fortsatte den spanske boldmassage til lyden af 'España, España'. På tribunerne var Spanien i undertal, på banen virkede det, som om de var en eller to mere.

De broderede sig flere gange igennem den kroatiske defensiv, og efter en lille times spil kunne de igen skrige ’gooool’.

Højreback César Azpilicueta moste sig på centerforward-manner frem i feltet og stangede Ferran Torres’ fornemme indlæg ind bag Livaković.

'Que viva España,' sang de få spanske fans, og Spanien levede i den grad.

Det lignede afgørelsen, da Gvardiol med et kvarter igen undervurderede en lang aflevering. Torres rundede iskoldt den kroatiske forsvarer og lavede tunnel på Livaković.

3-1 til Spanien og billetten til Sankt Petersborg var i hus. Troede de.

En omgang kluddermor

For de nedspillede kroater nægtede at give op, og med fem minutter igen tændte indskiftede Oršić håbet. Efter en omgang kluddermor foran det spanske mål fik han skrabet bolden ind over stregen.

Det vækkede de kroatiske fans, og nogle minutter senere skreg de så højt, at det kunne høres på hele Østerbro.

Oršić lagde bolden lige ind i panden på Mario Pašalić, og så var Unai Simon passeret igen. Et par kroatiske fans stormede ind på banen i glædesrus, spanierne virkede lamslåede.

To minutter inde i tillægstiden var sejren blevet flået ud af hænderne på dem, og de skulle i stedet ud i forlænget spilletid.

Her var livlige Oršić tæt på at give kroaterne en drømmestart, men hans forsøg sneg sig lige over.

Andrej Kramarić fik en endnu større mulighed, da bolden tilfældigt landede for fødderne af ham, men Simon viste gode reflekser på stregen.

Stod forstenede tilbage

Kroatien var farligst, men så slog Spanien igen med en drømmescoring i det 100. minut.

Den ofte udskældte Álvaro Morata tæmmede bolden bagerst i feltet og hamrede den derefter ind under overliggeren.

Tre minutter senere igen var der igen spansk jubelbunke i det ene hjørne. Igen stod indskiftede Dani Olmo for oplægget.

Med en perfekt aflevering spillede han Mikel Oyarzabal fri, og han fik med lidt besvær passeret Livaković.

Det slukkede endegyldigt den kroatiske fest bag målet. Enkelte forlod Parken, resten stod forstenede tilbage.

De var kommet tilbage fra de døde en gang, men to gange var for meget at forlange. Spanien var tættere på 6-3 end kroaterne en reducering.

Dani Olmo ramte stolpen, inden det var slut i Parken. De spanske tilskuere jublede, de danske og kroatiske klappede.

Hvilket EM-farvel til København.