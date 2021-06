Vanvittig dansk bedrift: Aldrig sket før

Fodboldhistorien er rig på eksempler og anekdoter, hvor den undertippede har vundet, hvor det umulige er gjort muligt, og hvor iagttagere har taget sig til hovedet i vantro over det, de har overværet.

Portugals europamesterskab i 2016 efter tre uafgjorte gruppekampe er et nutidigt eksempel. Et andet er Danmarks deltagelse i 1/8-finalen lørdag.

For det grænser til det naturstridige, at Danmark er nået dertil.

Med tre point efter tre kampe!

Der findes eksempler på gruppespil ved slutrunder, hvor treeren i gruppen har fået seks point. Og når alle kampe i gruppespillet ved dette EM er gjort op, vil der være treere, der ikke kommer videre, selvom de har fået lige så mange point som danskerne.

Men alting flaskede sig for Kasper Hjulmands tropper i en sådan grad, at det må minde udlandet om, hvorfor de der irriterende danskere er synonym med eventyr, H.C. Andersen og alt det der.

Og det må minde dem om EM-miraklet i 1992 - eller håndboldlandsholdets EM-guld i 2012.

Det er første gang, siden gruppespillet blev indført i 1980 - for 41 år siden - at et hold er gået videre fra et gruppespil ved EM, efter det har tabt sine to første kampe. I VM-sammenhæng er det aldrig sket.

Og vi skal tilbage til 1992 i Sverige for at finde hold, der kom videre med bare tre point. Det var i øvrigt Danmark og Tyskland, der klemte sig videre som toere. Men dengang var der altså kun to point for en sejr.

'Hatten af for Danmark'

Finland havde det i egne hænder og skulle bruge et point i Skt. Petersborg mod de belgiske storfavoritter, så ville de sensationelt tage andenpladsen. De holdt stand i 74 minutter, så kunne de ikke mere. Belgien scorede to gange, og nu skeler finnerne nervøst til de sidste tre grupper for at finde ud af, om de kan komme videre som en af de fire bedste treere.

Landstræner Markku Kanerva var trist efter nederlaget men sendte alligevel en hilsen til danskerne.

- Hatten af for Danmark. Jeg synes virkelig, at de fortjener andenpladsen, kom det på pressemødet.

I den russiske lejr var afmagten total. Mens landstræner Cherchesov afviste at tale om individuelle præstationer (læs: Daler Kuzyayevs opsigtsvækkende tilbagelægning, som Yussuf Poulsen opsnappede og scorede på), havde flere spillere let ved at analysere nedturen.

- Det havde været meget anderledes, hvis vi havde scoret i 1. halvleg, sukkede Aleksandr Sobolev.

- Det gjorde vi ikke, og de udnyttede deres chancer. Det er forskellen, sagde han.

Igor Diveev var helt enig.

- Planen virkede, indtil de scorede første gang. Derfra var det svært for os at komme igen. Når vi forsøgte at trykke spillet fremad, straffede de os, fordi vi åbnede bagude. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, sagde han.