Vanvittig ydmygelse: 20-0!

Nej, du har ikke læst forkert, og bindestregen er ikke sat det forkerte sted. 20-0 endte det, da Englands fodboldkvinder tirsdag mødte Letland i VM-kvalifikationen.

De to nationer er adskilt af hele 94 pladser på Det Internationale Fodboldforbunds verdensrangliste, og det kunne altså tydeligt ses.

Efter ti minutter stod der 3-0 til England, og halvvejs i første halvleg blev det 6-0. Ved pausen havde englænderne scoret yderligere to gange.

I anden halvleg gik der lidt over tre minutter, før målshowet blev genoptaget. 12 minutter senere stod der 12-0, og inden for de sidste cirka 25 minutter blev der altså scoret yderligere otte gange.

Lauren Hemp blev topscorer med fire mål, mens både Ellen White, Bethany Mead og Alessia Russo lavede hattrick.

Sejren var Englands sjette i lige så mange kampe i VM-kvalifikationen, og holdet har nu en målscore på astronomiske 53-0. I oktober blev Letland 'kun' slået med 10-0.

Danmarks fodboldkvinder var også i aktion tirsdag og vandt 3-1 over Rusland.

