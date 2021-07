Vanvittige voldsscener på Wembley

Det gik vildt for sig i Londons gader og uden for Wembley forud for EM-finalen søndag aften, hvor flere betjente kom til skade efter sammenstød med voldelige fans.

Urolighederne fortsatte dog inde på selve Wembley, hvor videoer fra stadion tydeligt viser flere tilskuere blive udsat for aldeles voldelige overfald.

Som det fremgår af videoen øverst i artiklen blev en ung mand blandt andet slået og sparket adskillige gange af forskellige mænd, mens han lå på jorden i Wembleys forhal.

Artiklen fortsætter under videoen.

Politiet i London, Metropolitan Police, har svaret på den omtalte video på Twitter, hvor de opfordrer folk til at henvende sig, hvis de ved noget om episoden.

- Vi er opmærksomme på episoden, og den bliver efterforsket. Alle med information bedes henvende sig, lyder det kort fra politiet.

Adskillige personer stormede Wembley og tiltvang sig adgang til kampen uden billet.

Ifølge flere meldinger fra England skulle ovenstående episode være udtryk for en form for selvtægt, hvor folk uden billetter blev angrebet, så snart de kom ind på stadion. Det er dog ikke bekræftet.

Ifølge politiet var der kort efter midnat anholdt 45 personer i forbindelse med EM-finalen.