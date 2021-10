Vanvittigt comeback

Brødrene Theo Hernandez og Lucas Hernandez startede for første gang inde for Frankrig på samme tid i torsdagens Nations League-semifinale mod Belgien.

Den yngste af dem, Theo, markerede den stolte familiebegivenhed ved at blive matchvinder med sit mål til 3-2 kort før tid.

Forinden havde holdene leveret 90 medrivende minutter, hvor Belgien førte med to mål, før Frankrig svarede igen.

Dermed er det Frankrig, som på søndag møder Spanien i finalen om Nations League-trofæet i Italien, mens belgierne kæmper med de italienske værter om tredjepladsen.

Frankrig er klar til finale mod Spanien. Foto: Ritzau Scanpix

Hverken Belgien eller Frankrig nåede så langt ved sommerens EM, som de havde håbet inden slutrunden.

Mens belgierne blev stoppet af de senere vindere fra Italien i kvartfinalen, blev de franske verdensmestre højst overraskende sendt ud af Schweiz allerede i ottendedelsfinalen.

Nations League er derfor en kærkommen mulighed for at få selvtilliden tilbage med lidt over et år til VM i Qatar.

Selvtillid så belgierne imidlertid ikke ud til at mangle, da de efter tre minutter spillede sig frem til kampens første store chance.

Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne tvang Frankrigs målmand Hugo Lloris til en stor redning inde på stregen.

Efter en hæsblæsende start på kampen faldt der mere ro over begivenhederne.

Men giver man bolden til De Bruyne, kommer der tit noget godt ud af det.

Efter 37 minutter fandt midtbanespilleren Yannick Carrasco, som formåede at liste bolden ind ved nærmeste stolpe med en flad afslutning.

Tre minutter senere var det så Romelu Lukakus tur til at modtage bolden fra De Bruyne, og angriberen viste sin klasse.

Han bankede bolden i nettaget til 2-0, der også var stillingen ved pausen.

Theo Hernandez fuldendte det franske comeback med sit mål i tillægstiden. Foto: Massimo Pinca/Reuters

Det franske comeback blev indledt af Karim Benzema, der efter lidt over en time sendte bolden i mål efter forarbejde af Kylian Mbappé.

Bare syv minutter senere stod PSG-stjernen så selv for udligningen, da han tog revanche for den dyre afbrænder i EM-ottendedelsfinalen med en scoring fra straffesparkspletten. Antoine Griezmann var forinden blevet væltet i feltet.

Udligningen satte gang i et sandt festfyrværkeri, hvor begge hold havde store chance for at afgøre løjerne.

Lukaku troede sågar, at han havde gjort lige netop det, da han sendte bolden over stregen sent i kampen. Men en VAR-gennemgang afslørede, at han var offside.

I stedet snuppede Hernandez matchvinderrollen med et velplaceret spark fra kanten af feltet.