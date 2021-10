Vanvittigt drømmehug

Ellyes Skhiri leverede en forrygende træffer i Tunesiens VM-kvalifikationskamp. Se det flotte mål her

En spiller ved ofte, når han rammer bolden helt perfekt.

Den følelse må Ellyes Skhiri have haft torsdag, da han kanonerede Tunesien i front mod Mauretanien.

Et godt stykke uden for feltet fik den 26-årige tuneser, der til daglig optræder for tyske Köln, det perfekte træf.

Sådan sparker man en bold ind til perfektion. Screenshot: TV3 Sport

Senere i opgøret kom Wahbi Khazri og Seifeddine Jaziri også på tavlen.

Tunesien vandt opgøret 3-0 og topper Gruppe B i den afrikanske kvalifikation til VM med tre sejre i tre kamp.

Brøndbys Anis Ben Slimane spillede de første 75 minutter i sejren.

I seneste måned scorede Slimane for Tunesien. Se målet her: