VAR-ændring før EM

Europas øverste dommerchef, italieneren Roberto Rosetti, har erkendt, at VAR er et 'farligt projekt', mens UEFA poster ekstra ressourcer i teknologien forud for sommerens europamesterskab.

En tredje VAR-dommer er indført, og vedkommende får den éne opgave at tjekke offside-kendelser igennem.

Det oplyser UEFA fredag.

Samtidig oplyser det europæiske fodboldforbund også, at man har justeret regler for 'hånd på bolden'. Nu bliver det ikke længere automatisk straffet, hvis en spiller i det opbyggende spil til et mål uforsætligt har hånd på bolden.

Det er muligt, efter at det internationale dommerforbund i marts fjernede reglen. UEFA's dommerboss kalder regelændringen i tråd med 'fodboldens ånd'.

Derudover understreger Roberto Rosetti også, at der skal være klare beviser, for videodommeren underkender en scoring, der er anerkendt af dommeren på banen. Desuden får tv-seerne kun den 'endelige' offsidelinje at se, når der skal trækkes streger og måles op.

- Fodbold er en masse kontroversielle øjeblikke, og det er ikke altid nemt at definere, hvornår VAR skal bryde ind. Vi vil have klare beviser, før vi annullerer en scoring.

Derudover forventes det også, at dommerne vil have nultolerance over for farligt spil, og i situationer hvor spillerne omringer dommerne, så skal der udstedes minimum et gult kort.

