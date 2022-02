Var det noget, Hjulmand? Drømmer om VM for Danmark

Engelske Matt O'Riley blev efter en flot efterårssæson i MK Dons sendt af sted til Celtic i januar.

Selvom han lige nu er engelsk statsborger, så har han en dansk-norsk mor, som gør det muligt for den 21-årige offensivspiller at stille op for det danske landshold.

Det er noget, han selv er interesseret i, fortalte talentudviklingschef i DBU, Flemming Berg, til Tipsbladet tidligere på året:

- Vi har kontakt med ham og har også fået henvendelser fra både ham, hans familie og agent om, at han har interesse i at spille for Danmark. Så det ved vi, at han har. Hvis vi vidste, at han ikke havde nogen interesse, så ville han ikke indgå i vores talentpulje, siger han.

Nu har Matt O'Riley selv taget bladet for munden, da han drømmer om at deltage ved VM-slutrunden i Qatar:

- Jeg har haft tanker omkring verdensmesterskaberne. Det er helt sikkert et af mine større mål, siger han ifølge footballscotland.co.uk til et event for Celtic-fans.

- Jeg føler det er muligt nu. Jeg er skiftet til en stor klub som Celtic, så jeg føler ikke, at det er helt umuligt.

Matt O'Riley har indtil videre optrådt fire gang for det engelske U16-landshold og en gang for U18-landsholdet. Han kan spille for både England, Norge og Danmark. Han har endnu ikke besluttet sig, selvom pilen peger i retning af Danmark:

- Når det kommer til at vælge en nation, så er det stadig tidligt, da jeg endnu ikke har spillet for Danmark. Jeg har spillet for de engelske ungdomslandshold, men jeg føler mig dansk, siger han, og fortsætter:

- Min mor er dansk, og jeg taler også sproget nogenlunde, og forstår endnu mere. Derfor synes jeg ikke, at det er urealistisk. Hvis Danmark ringer, så tror jeg ikke, at jeg siger nej.

Talentudviklingschef i DBU, Flemming Berg, fortæller også til Tipsbladet, at Matt O'Riley af flere omgange har været til træningssamlinger med ungdomslandsholdene.

Siden skiftet fra MK Dons til Celtic har han fortsat sin opadgående formkurve. Her er det blevet til fem kampe og lige så mange sejre med et mål og to assists til følge.