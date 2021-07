VAR-dommeren forklarer dét straffespark

England besejrede Danmark med 2-1 i EM-semifinalen for en uge siden, og afgørelsen faldt i den forlængede spilletid, da Harry Kane fulgte op på sit eget brændte straffespark.

Men skulle det straffespark overhovedet have været dømt? Det er blevet diskuteret flittigt i kølvandet på kampen på Wembley.

Kampens dommer Danny Makkelie vurderede, at Joakim Mæhle spændte ben for Raheem Sterling, men på den langsomme gengivelse er der meget, der tyder på, at englænderen lod sig falde.

Det er imidlertid interessant, at VAR-vognen havde adgang til præcis de samme billeder, og her fandt man altså ingen anledning til at ændre Makkelies kendelse.

Pol van Boekel, der var VAR-dommer i opgøret mellem England og Danmark, forklarer hvorfor.

- Danny (Makkelie, red.) var i en fremragende position, og han så kontakten. Der er kontakt, så det var relativt nemt for os at støtte Dannys beslutning, siger han til De Telegraaf.

De danske spillere var ikke enige med hverken dommer eller VAR-rummet. Foto: LAURENCE GRIFFITHS/Ritzau Scanpix

Han har naturligvis noteret sig, at mange er uenig i kendelsen. Han fortryder dog ikke noget.

- Fortrydelse er ikke det rigtige ord. Men efter al kritikken tænker man "hvad nu hvis?". Men det er ikke fair. Vi har klare instrukser om, hvordan vi skal fungere som VAR-dommere, lyder det fra Pol van Boekel.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand har aldrig lagt skjul på, at han er meget uenig i, at der skulle dømmes straffespark.

- Jeg kan simpelthen ikke se det straffe. Det var helt tydeligt, at han (Sterling, red.) lod benet hænge. Jeg ved godt, hvordan det kan lyde, men jeg kan ikke lade være med at have den følelse, sagde Hjulmand på pressemødet efter kampen.