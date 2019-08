Var VM's bedste spiller: Nu er det slut

I 2010 blev Diego Forlan kåret til VM-slutrundens bedste spiller, da han scorede fem gange og førte Uruguay til en fjerdeplads ved VM i Sydafrika.

Nu stopper han karrieren i en alder af 40 år.

- Jeg har besluttet mig for at stoppe med at spille professionelt fodbold.

- Det har ikke været let. Jeg har ikke ønsket, at dette tidspunkt skulle komme, men jeg vidste, at det ville ske, siger Forlan til Telemundo.

VM 2010 blev sluttet med en tabt bronzekamp. Foto: Marcos Brindicci/Ritzau Scanpix

Diego Forlan scorer for Atletico Madrid i 2009. Foto: AP

tanto dentro como fuera de la cancha, un sueño haber jugado con uno de mis ÍDOLOS. Serás siempre una LEYENDA en Uruguay. MUCHO ÉXITO EN TUS NUEVOS DESAFÍOS, AMIGO @DiegoForlan7 #orgullouruguayo #leyendauruguaya #amigogoleador pic.twitter.com/1bkGGoKG62 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 7, 2019

Un histórico para el fútbol uruguayo. Agradecido por todos los momentos inolvidables que nos hiciste vivir a todos los uruguayos, tanto en la selección, como en todos los equipos que jugaste. Estaré siempre agradecido por lo que me enseñaste, GOLEADOR — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 7, 2019

På Twitter har landsmanden Luis Suárez allerede været ude med en hyldest.

- Historisk for fodbold i Uruguay. Taknemmelig for alle de uforglemmelige øjeblikket, hvor du fik alle i Uruguay til at leve - både på landsholdet og for de klubber, du spillede i, lyder det.

- Jeg vil altid være taknemmelig for det, du lærte mig - både på og uden for banen. Det var en drøm at spille med et af mine idoler, lyder det.

- Du vil altid være en legende i Uruguay. Held og lykke med dine nye udfordringer min ven, lyder det.

Forlan nåede 112 landskampe for Uruguay, blev delt VM-topscorer i 2010 og har blandt andet spillet i klubber som Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, inden han sluttede i sydamerikanske klubber og de sidste år i Indien og Hongkong.

