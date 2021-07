Varm velkomst til de danske drenge

Danske fans var mødt talrigt op for at byde de danske drenge velkommen hjem i Helsingør

Solen bagte i Helsingør, hvor mange fodboldglade danskere var dukket op ved landsholdsbasen, for at byde landsholdet velkommen hjem, og få et glimt af de danske drenge.

På trods af, at flere havde ventet flere timer i den høje temperatur, var humøret helt i top, og der blev flere gange sunget fællessang på pladsen foran Marienlyst Strandhotel.

Der var kæmpe jubel da spillerne begyndte at stige af UEFA bussen, og Simon Kjær, Kasper Hjulmand og sidste mand ude af bussen, Kasper Schmeichel fik en ekstra varm velkomst.

Vilde efter Hjulmand

Efter alle spillerne var kommet af bussen og tilbage på hotellet, gik der ikke længe, før flere af dem igen dukkede op på en balkon til store jubelråb fra de mange fremmødte.

- Kan Danmark, kan Danmark, kan Danmark vinde guld? Lød det fra pladsen.

Yussuf Poulsen og Mathias Zanka var også en tur ude forbi den stjernespækkede balkon. Foto: Linda Johansen

Mens de mange spillere så til fra balkonen var der også fællessang, denne gang sang det store publikum nationalsangen til det sejrene hold.

De danske fans sult kunne dog ikke stilles ved de mange spillere på altanen, der var nemlig en, der manglede, landstræneren.

- Kasper Hjulmand! Kasper Hjulmand! Kasper Hjulmand!

Messede de mange fans, og det lykkedes også at få landstræneren ud på balkonen og hilse på de fremmødte.

Foto: Linda Johansen

Malthe Fischer er stor fodbold fan og spiller også selv fodbold. For ham var det en stor oplevelse at se landsholdet på klods hold.

- Jeg stod lige, hvor de hentede baggage. Det var helt vildt fedt, fortæller han til Ekstra Bladet.