Varsler danskerfest i London: I aften går det løs

Danmark træder fredag aften ind i EM-slutrunden på et propfyldt stadion i London. Utænkeligt for bare få år siden

Rekorder står for fald for tiden.

For præcis to uger siden fik kvindelandsholdet for første gang nogensinde lov at spille i Parken. For sent, mente nogle, mens andre bare glædede sig over brølene fra de rekordsættende 21.542 tilskuere.

Ikoniske Old Trafford husede onsdag aften 68.871 gæster til den bedst besøgte EM-kamp nogensinde, og i aften er det Danmarks tur. Omend rammerne er mere ydmyge, når de sammen med Tyskland løber ind på Brentford Community Stadion.

- Det er jo helt fantastisk. Denne her udvikling er jo noget, vi har kæmpet for i utallige år, siger den rutinerede forsvarsspiller Katrine Veje, som var særdeles rørt efter kampen mod Brasilien.

- Det var noget helt specielt at stå i Parken i Danmark med de danske fans. Det var lidt en anden følelse, i og med man har drømt om det så mange år, og siden man var helt lille. Så det er klart, at det bliver noget andet at spille i Brentford i England, men jeg håber, der kommer rigtig mange danske fans på lægterne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Katrine Veje (i anden række til venstre) glæder sig til at se de danske fans til åbningskampen. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

Udsolgt og masser af danskere

Og det gør der.

1300 danskere har efter sigende sikret sig billet til kampen på det nye stadion i Brentford, hvor der er plads til godt 17.200 tilskuere. Og de røde lamper er tændt i det vestlige London, som Lars Søndergaard også noterede sig på pressemødet samme sted torsdag eftermiddag.

- Det er jo bare fantastisk. For bare to år siden, var der jo ingen, der havde forventet det, sagde han om de mange danskere.

Trods en smule nervøsitet forud for fredagens åbningskamp, hvor alle spillere er til rådighed, havde han endda overskud til en joke

- Jeg er godt nok lidt skuffet nu, for jeg havde egentlig forventet, at de 21.000, der var i Parken, havde fået lyst til at komme, men så var de jo ikke kommet ind, grinede han på sin egen nordjyske facon.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Søndergaard inspicerer Brentford Community Stadium under torsdagens træning. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

Malurt i bægret

Stadion i Brentford hører ikke ligefrem til blandt de største fodboldscener i London, hvor man ikke behøver køre ret meget i tog for at finde et par stykker, der er dobbelt så store.

Men Katrine Veje ærgrer sig ikke over, at de større London Stadium, Emirates Stadium og Tottenham Hotspur Stadium meldte hus forbi, da der skulle arrangeres slutrunde.

- Da EM blev planlagt, tror jeg ikke, de havde regnet med, at det ville sælge så hurtigt ud. Der er jo sket en helt vildt stor udvikling, så jeg tror, de er blevet overraskede over, hvor stigende det har været.

- Vi har fokus på det stadion, vi skal spille på. Om det hedder Wembley eller Brentford Community Stadium, er det resultatet, der gælder, siger hun.

Dobbelt så mange som sidst

UEFA har ganske enkelt sprøjtet billetter ud til kvindernes EM-slutrunde.

517.000 billetter var der solgt onsdag, og det er mere end dobbelt så mange som i Holland i 2017 til seneste EM.

Finalen på Wembley er da også allerede udsolgt - tre uger før kick off - så der bliver igen sat EM-rekord på nationalarenaen med plads til 90.000 tilskuere.

Og hvorfor i alverden skal nogle kampe så spilles på Manchester Citys akademistadion med plads til 4.700 tilskuere og Manchester Uniteds Leigh Sports Village foran 8.000 mennesker?

Ifølge Mark Bullingham, der er administrerende direktør for det engelske fodboldforbund, FA, som arrangerer slutrunden, stod klubberne ganske enkelt ikke i kø, da man skulle finde stadioner i sin tid.

- Vi skulle faktisk overtale et par klubber og byer til at stille op, så vi er meget tilfredse med, hvor vi nåede hen. Vi synes, vi har nogle geniale spillesteder, men hvis man tror, folk bare åbnede dørene for at afholde kampene, var det ikke tilfældet, siger Mark Bullingham ifølge The Telegraph.

Danmark spiller mod Tyskland og Spanien i Brentford, mens kampen mod Finland afvikles på det lidt større Stadium MK i Milton Keynes en times tid fra London.