Vender han tilbage?

Zlatan har ikke spillet for det svenske landshold siden 2016, men landstræneren udelukker ikke et comeback til stjernen

Lige knap fem år har den allestedsnærværende fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic været væk fra landsholdsfodbolden.

Men nu tyder det på, at der er håb for et comeback i den blågule trøje til den 39-årige Milan-bomber.

Det fortæller den svenske landstræner, Janne Andersson, til Expressen.

- Vi har haft en god snak og fortsætter dialogen. I får et endegyldigt svar 16. marts, siger den 58-årige træner til den svenske avis.

I november 2020 gav 'Ibra' et vink med en vognstang til træneren i et interview med Aftonbladet.

- For at være helt ærlig så savner jeg landsholdet. Det skal ikke være en hemmelighed.

Runder vild milepæl

Andersson og Sverige kom frem til kvartfinalen ved seneste VM, hvor de tabte til England. Foto: Michael Zemanek

Kovending af Andersson?

Ibrahimovic valgte at stoppe på landsholdet efter EM i 2016, men allerede i 2018 inden Sveriges trup til VM i Rusland skulle udvælges, udtrykte målmaskinen et ønske om at komme tilbage på holdet.

Det blev blankt afvist af Andersson, der kom til som træner lige efter det skuffende 2016 EM.

- Zlatan har sagt nej til landsholdet, og det respekterede jeg, men hvis du afviser holdet, så kan du ikke komme tilbage, sagde Andersson dengang til TyC Sport

Noget tyder altså på, at Andersson er kommet på andre tanker, men om Zlatan er i den svenske trup, må vi vente med at høre til 16. marts.

Der udtager landstræneren nemlig truppen til Sveriges VM-kvalifikationskampe mod Georgien og Kosovo.

