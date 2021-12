Vennen: Alle holdt af Steen

- Ingen har fattet, hvordan han har fundet tid og penge til alle de fodboldkampe.

Ordene kommer fra Tipsbladets mangeårige landsholdsekspert, Niels Jørgen Larsen, der også blev en personlig ven til ham, de er møntet på, Danmarks største roligan, Steen ’Hoki’ Andersen, som tirsdag blev fundet død.

Han fortæller, hvordan vennen ikke alene fulgte landsholdet gennem 40 år medbringende sit kendte Hundested-flag men også fulgte Manchester United gennem mange år, både ude og hjemme. Desuden var han i Parken for at se FCK, ligesom han overværede et hav af europæiske kampe.

Steen Andersen var så heldig, at Anette delte hans interesse for fodboldrejser. Foto: Lars Poulsen

- Og når han så var hjemme, stod han ved det grønne skur på stadion og fik et par øl med vennerne, fortæller Niels Jørgen Larsen.

Venner var der mange af.

- Steen var et varmt og fantastisk humørfyldt menneske, han var meget engageret i mange ting og også et meget afholdt menneske.

- Han var i mange år fællestillidsmand på sygehuset i Hillerød, som også har lagt et flot opslag op om han, ligesom mange takker ham for, at han altid var parat til at lytte og kæmpe deres sag. Derfor hjalp han mange på sin vej, og han har gjort indtryk mange steder.

Det oprindelige Hundested-flag er afleveret til Danmarks Fodboldmuseum, oplyser Niels Jørgen Larsen. Foto: Lars Poulsen

Steen Andersen blev fundet død på sin arbejdsplads uden forudgående sygdom, 59 år gammel, og kort efter sit 40 års jubilæum.

Det skete på dagen, hvor landsholdslegenden Lars Høgh blev bisat i Odense og mod slutningen på et særdeles bevæget landsholdsår.

En legende var roligan’en også, og Niels Jørgen Larsen mener, at han kan have overværet omkring 400 landskampe gennem fire årtiers rejseaktivitet.

Når andre ville med, hjalp Steen Andersen selvfølgelig også med rejselogistik og billetter.

Det oprindelige Hundested-flag er i øvrigt afleveret til Danmarks Fodboldmuseum, oplyser Niels Jørgen Larsen, der har skrevet mindeord om vennen her.