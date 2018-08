Vennen om Lars Høgh: En fighter både på og uden for banen

De overvandt sammen overmagten på Santiago Bernabeu i 'Miraklet i Madrid'.

På en vinteraften for 24 år siden i den spanske hovedstad overraskede OB nemlig hele fodboldeuropa ved at vinde over mægtige Real Madrid med Michael Laudrup på holdet i UEFA Cup'en.

Den nærmest overnaturlige 2-0-sejr, der samlet sendte kongeklubben ud, kan især tilskrives en stor indsats fra den karismatiske målmand i OB-buret, mener den daværende træner for fynboerne Kim Brink.

En vaskeægte leder

Oven på den nedslående nyhed om, at OB- og landsholdslegenden Lars Høgh har fået konstateret kræft, fortæller den mangeårige ven til Ekstra Bladet om et helt særligt menneske, der besidder en sjælden vilje til at vinde både på og uden for grønsværen.

Først og fremmest er Kim Brink dog rigtig ked af at høre, at hans tidligere kollega og gode ven er blevet ramt af sygdommen.

- Det vigtigste er, at Lars kommer sig hurtigt over det. Det er fint, at der kommer en masse opmærksomhed på ham nu, men den har han jo fortjent uanset hvad. Jeg har kæmpe respekt for det, han står for både menneskeligt og fagligt. Han er et godt menneske, der ved alt om målmandspillet, siger Kim Brink.

- Så er han en sand fighter, der giver rigtig meget til folk omkring sig. Han er en rigtig teamplayer, der er loyal over for dem, han har nærmest, fortsætter den mangeårige OB-træner.

Den tidligere OB-direktør Kim Brink (tv) og nuværende sportsdirektør i Brøndby, Troels Bech (th), har begge arbejdet sammen med Lars Høgh. De fortæller begge om et stort menneske. Foto: Polfoto/Finn Frandsen

Kim Brink var træner for OB i den første halvdel af 90'erne, hvor fynboerne opnåede en række flotte resultater med Lars Høgh som anfører. Og netop evnen til at være en sand ledertype mener den senere OB-direktør, er en af Lars Høghs bedste egenskaber.

- En fantastisk målmand gennem flere generationer, som blev i OB. Det er en enestående historie, men han er en meget loyal person. Han var den naturlige anfører på grund af sin ihærdighed og evne til at være samlingspunkt. Alle træninger var vigtige, og han ville vinde hver gang. Den attitude smittede af på alle andre.

Den tidligere OB- og landsholdsmålmand har været tilknyttet herrelandsholdet siden 2007 og har siden 2016 også været målmandscoach i Brøndby IF.

Sportsdirektør Troels Bech fortæller ligeledes om et stort menneske til Brøndbys hjemmeside.

- Lars har udviklet målmandsgerningen i Danmark som ingen anden igennem de sidste 20 år, og så er han et af de varmeste og rareste mennesker, jeg kender, der altid har tid til en snak om andet end fodbold. Vi sender alle vores tanker og støtte til Lars og hans familie, siger sportsdirektøren.

