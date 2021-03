Venner i vild opvisning: - Vi har savnet hinanden

Kasper Hjulmand lignede en rigtig tilfreds mand, da han søndag aften var flankeret af Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen på pressemødet efter sejren over Moldova.

De historiske 8-0-cifre bidrog til det gode humør, men det har helt sikkert også lunet, at det er to af 'hans opfindelser' fra FCN's talentfabrik, der er i gang med at sparke døren til A-landsholdet ind.

To mål og fire assists leverede de to venner, der er vokset som fodboldspillere sammen.

Og den ekstremt talentfulde duo nyder at være sammen på banen igen.

- Det er jo fantastisk, jubler Andreas Skov Olsen.

- Vi har gået op og ned ad hinanden i mange år. Nu er vi så blevet skilt, hvilket er lidt hårdt. Så det er dejligt at være tilbage på banen igen. Og også at vi kunne få spillet i gang og være afgørende. Det var rigtig fedt, siger Bologna-spilleren, der får fuld opbakning til den udmelding fra kammeraten.

- Det er godt at se ham igen. Vi har savnet hinanden rigtig meget, så det er dejligt, at han kunne finde mig i dag, så jeg kunne få lov at score to mål, lyder det fra Mikkel Damsgaard, der tjener til føden hos Sampdoria.

Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen nødt at være sammen igen. Foto: Lars Poulsen

Begge spillere havde været sikre startere ved U21-EM, hvor Danmark har fået en drømmestart med to sejre.

Derfor lugter det gevaldigt af danske playoff-kampe, når turneringen fortsætter i maj. Og det trækker i stortalenterne for at være med i de kampe.

- Ja, helt sikkert. Det vil være superfedt, hvis de kvalificerer sig, og vi har chancen for at spille kampene.

- Det er både et luksusproblem og lidt irriterende, at de spiller samtidig med disse kampe, for det er jo nogle sindssygt fede kampe, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke gerne ville spille dem. Men jeg vil ikke bytte med dette, siger Andreas Skov Olsen, der ligner en mand, som trænger sig på til onsdagens kamp mod Østrig efter, at han blev sparet i anden halvleg mod Moldova.

