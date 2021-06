Verden hylder det danske eventyr

Det burde jo ikke komme bag på nogen, at landet, som fostrede H.C. Andersen, er leveringsdygtige i eventyr.

Brok over en stille start på første halvleg mellem Rusland og Danmark i Parken fyldte de sociale medier til at begynde med, men det skulle hurtigt ændre sig.

Hashtagget #RUSDEN er værd at tage et nærmere kig på, hvis du vil have endnu et skud glæde ind i kroppen fra alle verdenshjørner.

Klarer Danmark sig også forbi Wales i ottendedelsfinalen lørdag, venter der en Hollywood-film ude i fremtiden om holdet, som vandt for Christian Eriksen ...

Eventyret bliver ædt råt.

Der findes næppe et medie i verden, som ikke glædede sig på Danmarks vegne.

- Nordens brasilianerne er tilbage, skriver norske Verdens Gang sågar.

- Fodbold er særligt, og vi var vidner til det i aften, lyder det fra BBC.

John Faxe hylder også det fanske landshold efter sejren i parken.

Selv i USA bemærkes afslutningen på gruppe B.

New York Times' fodbold-redaktør Rory Smith skriver på Twitter:

- Du kan hade VAR, og du kan hade EM's format, men som et minut af ægte drama - Belgiens scoring, Danmarks jubel, Belgien, der ikke scorede, Danmark, som ikke jubler, Rusland, der får straffe, og Danmark, som ikke rigtig fejrer - det er enestående.

Når selv tyskere nævner 1992 ved man, at der er sket noget særligt.

- Hvilken præstation ... så glad på Danmarks vegne. De fortjener det så meget. Danish Dynamite er tilbage (som i 1992?), skriver Mesut Özil.

Indie-rockeren fra The National Aaron Dessner overraskede sine følgere med dette tweet, som mange af hans følgere ikke helt forstod meningen med.

Guitaristen og sangskriveren er dansk gift og har boet i København, hvilket forklarer entusiasmen.

Mange af de danske landsholdsprofilers nuværende eller tidligere klubber var også hurtigt ved tasterne.

Den spanske sportsavis Marca skriver: - I en slutrunde, der ikke kunne have været mere traumatisk, var Danmark endelig i stand til at juble. Og det var stort. De måtte vente til den sidste kamp, men så var festen også komplet. Et stadion der få dage forinden var ramt af en tragedie, blev ramt af festligheder. Mission fuldført.