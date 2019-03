Verden måber: Danmark leverede ti minutters vanvid!

De schweiziske medier er ikke imponerede over, at deres landshold smed en 3-0-føring væk mod Danmark tirsdag aften

'Den arrogante og malplacerede udskiftning af Granit Xhaka førte til en kaotisk slutfase'.

Så simpelt kan en af schweizisk landsholdsfodbolds største nedsmeltninger beskrives. I hvert fald hvis man spørger Felix Bingesser, der er chefredaktør for sportredaktionen på en af landets største aviser Blick.

Arsenal-spilleren lod sig udskifte 11 minutter før tid til ovationer fra de 18.000 tilskuere i Basel ved stillingen 3-0 efter at have styret showet og hamret 2-0-scoringen ind bag Kasper Schmeichel.

Schweiz' landstræner afviser dog, at det skulle være arrogance, der fik ham til at pille kaptajnen ud, kort inden det hele kollapsede.

- Granit var skadet. Han havde problemer med låret. Jeg var nødt til at skifte ham ud. Han havde allerede bedt om det ti minutter inden udskiftningen, lød det efter kampen fra Vladimir Petkovic.

Granit Xhaka lod sig udskifte med 11 minutter igen. Men var han skadet eller ej? Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ifølge Felix Bingesser var udskiftningen med til at kortslutte Schweiz og kickstarte Danmark - og dermed koste Schweiz en sejr, der efter 2-0 i Georgien lørdag ville have sikret den perfekte start.

'Som et korthus faldt det ellers så stabile hold sammen. Og en skør 3-3-uafgjort føles som et smertefuldt slag i ansigtet for Schweiz.'

'Man øjnede allerede en drømmestart i EM-kvalifikationen. Halvdelen af arbejdet frem mod EM 2020 så ud til at være klaret. Og så sker dette', lyder det med slet skjult vantro fra Felix Bingesser, der dog trods alt også havde overskud til at fokusere på de positive ting, der førte til 3-0-føringen.

'Ti minutters vanvid'

Samme toner lyder fra landets mest læste avis, gratisavisen 20 Minuten, der koger en af deres artikler ned til følgende overskrift.

'Når Xhaxa går ud, falder Schweiz fra hinanden'.

Det er dog ikke kun i de schweiziske og danske medier, at comebacket stjæler opmærksomheden.

Hos BBC kalder man det 'ti minutters vanvid', at Danmark vendte 0-3 til 3-3, og at Norge og Sverige ligeledes spillede 3-3 efter tre scoringer i de sidste fem minutter.

Og tyske Bild opsummerer den danske sensation på halvanden linie.

'84., 88., 90.+3 minutter: Vanvid på St. Jakob-Park! Mathias Jørgensen, Christian Gytkjær og Henrik Dalsgaard sørger i en forrykt slutfase for den danske udligning'.

