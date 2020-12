Verdens bedste kåres: - Harder skiller sig ud

Pernille Harder er Europas bedste bud på verdens bedste, mener Lotta Schelin, der dog mener, at en franskmand fortjener prisen...

I oktober blev hun for anden gang kåret til Europas bedste spiller, men 28-årige Pernille Harder har aldrig vundet hverken kvindernes Ballon d'Or eller FIFAs 'The Best'-kåring.

Og mens Ballon d'Or er aflyst i år, så bliver prisen som den bedste hos FIFA uddelt 17. december ved et stort award-show i Zürich, og Harder har bestemt chancen for at blive verdens bedste.

Det vurderer den tidligere svenske storspiller Lotta Schelin, der på FIFAs egen hjemmeside bliver spurgt til favoritterne til prisen.

- Pernille Harder skiller sig ud i Europa, siger Schelin som sin første sætning.

- Og vi har også Sam Kerr fra Australien, og så er der selvfølgelig fem fantastisk spillere fra min tidligere klub Lyon, der vandt Champions League og den franske double.

- For mig fortjener Wendie Renard det mest. Hun er forsvarer, og det er altid svært for dem at vinde priser som denne, siger Schelin.

Sam Kerr er også i spil til prisen. Foto: Daniel Pockett/Ritzau Scanpix

FIFA har på forhånd udpeget 11 spillere, der via deres præstationer fra 8. juli 2019 og frem til 7. oktober 2020, har gjort sig fortjent til titlen.

Vinderen findes ved hjælp af stemmer fra fans, journalister, landstrænere og landsholdsanførere, og inden prisuddelingen vil FIFA skære feltet ned til tre finalister.

Prisen har været uddelt siden 2016 og har være tvundet af Carli Lloyd, Lieme Martens, Marta og Megan Rapinoe.

