Verdens bedste overset i vanvids-afstemning

Verdens tre bedste fodboldspillere er ikke gode nok til at komme på verdens bedste hold.

Lyder det vanvittigt?

Sådan gik det imidlertid for Alexia Putellas, Sam Kerr og Jenni Hermoso ved FIFAs store prisuddeling mandag aften, The Best FIFA Football Awards.

Barcelona-spillerne Putellas og Hermoso var sammen med Chelseas Sam Kerr alle nomineret til prisen som bedste kvindelige spiller i 2021.

Suveræne Barcelona løb med prisen, da Alexia Putellas blev kåret. Ingen tvivl om Putellas' præstation i 2021 var enestående.

Den 27-årige midtbanespiller var med til at vælte Primera Division med 33 sejre af 34 mulige. Hun vandt Champions League ved at slå Pernille Harders Chelsea 4-0 i finalen.

Ballon d'Or blev Putellas også betænkt med, da den blev uddelt sidst i november. Den pris i øvrigt også vundet efter opløb med Kerr og Hermoso.

Alexia Putellas er ubestridt verdens bedste, men blandt hendes kolleger på banen er følelsen ikke nær så klar.

Spillernes egen organisation, FIFPro, udtager et stjernehold kaldes Best XI tænkt som et hold med de 11 bedste spillere fra 2021 fordelt fra målmand til angreb.

Det er spillerne selv, der står for udvælgelsen gennem en omfattende og verdensomspændende afstemning, hvor alle spillere tilknyttet FIFPro inviteres til at sætte sit eget hold.

Bemærkelsesværdigt fik hverken Alexia Putellas, Jenni Hermoso eller Sam Kerr stemmer nok.

Faktisk fik Barcelona ingen spillere med blandt Best XI... så deet!

På samme facon var Liverpools Mohammed Salah blandt de tre nominerede til prisen som verdens bedste. Han blev heller ikke udtaget blandt de 11 hos mændene.