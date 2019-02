Verdens bedste vækker opsigt - vil ikke spille VM

Ballon d'Or-vinder Ada Hegerberg vil ikke spille VM for de norske kvinder til sommer. Der mangler respekt for kvindefodbold

I december blev norske Ada Hegerberg hyldet som verdens bedste kvindelige fodboldspiller, da hun modtog Ballon d'Or-prisen lige for næsen af danske Pernille Harder.

Men til sommer, når verdensmestrene kvindefodbold skal findes i Frankrig, må de norske fodboldkvinder undvære deres verdensstjerne.

Det bekræfter den norske landstræner, Martin Sjögren.

- Vi har prøvet at finde en løsning. Vi har haft møder, men hun har besluttet, at hun ikke vil spille, siger Martin Sjögren til BBC.

Ada Hegerberg har ikke spillet for det norske kvindelandshold siden EM-slutrunden i Holland i 2017, hvor Norge røg ud på røv og albuer efter tre nederlag i gruppespillet.

Ada Hegerberg kan nu koncentrere sig om hendes franske klub Olympique Lyon. Foto: Ritzau Scanpix.

Hegerberg har valgt landsholdet fra, fordi hun ikke mener, at kvindefodbolden i Norge får den respekt, den fortjener.

Norge har ellers været et foregangsland for ligestilling i landsholdfodbold. Det blev manifesteret, da man i 2017 underskrev en aftale om ligeløn på de norske A-landshold.



Aftalen var dog ikke nok til at afholde Hegerberg fra at stoppe på det norske kvindelandshold.

- Det handler om at agere og om professionalitet. Klare pointer, som jeg været tydelig omkring overfor holdet.

- Jeg ved, hvad jeg vil, og jeg kender mine værdier. Derfor har det også været nemt at træffe et svært valg.

Ville være en kæmpe tilføjelse

- Det handler om at være ærlig over for sig selv, sagde Ada Hegerberg til CNN efter Ballon d'Or-uddelingen.

Landstræner Martin Sjögren er naturligvis skuffet over, at han må undvære superstjernen til VM-slutrunden.

- Hun er en kæmpe profil, og Ada vil selvfølgelig være en kæmpe tilføjelse til truppen, hvis hun nu får lyst.

- Jeg tænker ikke så meget over det. Vi bliver nødt til at fokusere på de spillere, der rent faktisk har lyst til af spille for holdet, siger Martin Sjögren til BBC.

Ada Hegerberg har som 23-årig allerede vundet Champions League tre gange. Senest i maj måned, hvor det blev til en finale-sejr på 4-1 over Pernille Harder og Wolfsburg efter forlænget spilletid. Hegerberg blev topscorer med 15 mål i turneringen.

