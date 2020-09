Verdens bedste var for gode

Belgien viste klassen og vandt 2-0 over Danmark i Nations League – flere klare taktiske aftryk fra Kasper Hjulmand

PARKEN (Ekstra Bladet): Så sluttede festen. For første gang i 1425 dage og næsten fire år tabte det danske landshold. 0-2 mod Belgien i Parken blev resultatet af mødet med verdens aktuelt bedste mandskab.

Efter 34 kampe som ubesejret under Åge Hareide, tog Kasper Hjulmand hul på sin landstræner-karriere med et nederlag på kontoen.

Kasper Hjulmand kunne således ikke gentage bedriften fra sine fire forgængere – Hareide, Olsen, Johansson og Møller Nielsen – der alle vandt deres første kamp i spidsen for Danmark.

Men de mødte trods alt ikke klodens på papiret bedste fodboldnation, da de første gang stod i spidsen for Danmark.

Mertens med i begge mål

I et mennesketomt Parken var Belgien bedst i en meget chancefattig landskamp.

Det er et teknisk velbegavet og meget boldfast mandskab med mange kreative spillere. På trods af, at de mod Danmark manglede tre af de største profiler – Courtois, De Bruyne og Hazard – så er det et klassemandskab Roberto Martinez arbejder med, når han skal vælge nummer 12-13 og 14 i sin trup.

Dries Mertens var med i begge belgiske scoringer. Først lagde han op på et hjørnespark, da Jason Denayer før pausen kom foran Pierre Emile Højbjerg og scorede. Siden dukkede han op inde i feltet efter pausen og scorede efter et stort forarbejde fra Romelu Lukaku.

Danmark skabte ikke mange store chancer. En bleg og meget anonym Christian Eriksen havde den største, da han før pausen fra kanten af feltet sparkede mod mål. Simon Mignolet fik afværget forsøget til hjørnespark.

Christian Eriksen lider i høj grad under, han kun er i den opbyggende fase efter ferien. Han mødte tirsdag ind i landsholdslejren efter ti dages ferie. Den danske kreatør virker meget rusten.

Hjulmands aftryk

Der var klare aftryk fra den nye landstræner på den måde, som Danmark forsøgte at udfordre Belgien.

Hvis man ikke var klar over det, så fortalte Kasper Schmeichel det konstant: Aggressivt brølede han mod sine holdkammerater, når de skulle presse belgierne.

Hver gang belgierne satte spillet i gang, pressede danskerne meget aggressivt. Det var modigt og det pres skal nok give udbytte mod modstandere, der ikke har samme kvaliteter som belgierne.

Men belgierne er klogere og dygtigere end mange af de modstandere, Danmark har mødt de senere år.

Men vi så også for første gang i flere år en venstrebenet på venstre back – Robert Skov, lige som Daniel Wass var et nyt, spændende ansigt som højre back.

Og så er det værd at notere, at Kasper Hjulmand kun spillede med én defensiv midtbane – Pierre Emile Højbjerg – mens man ofte så to kontrollerende midtbanespillere i tiden med Hareide.

Det er så spørgsmålet om Pierre Emile Højbjerg er moden og frem for alt dygtig nok til at være bølgebryderen foran forsvaret.

Højresiden fungerede bedst. Daniel Wass fandt langt bedre ind i samarbejdet med Yussuf Poulsen, frem for i modsatte side, hvor Robert Skov og Martin Braithwaite skal lære hinanden bedre at kende. Braithwaite kom til at stå i vejen flere gange, når Skov ville frem.

Skov skal have flere chancer til at finde rytmen, men nok så vigtigt, så skal Braithwaite tænke mere over, han kommer meget over kanten.

Debut førte til flere rokeringer

Joakim Mæhle fik debut efter pausen, da han afløste Martin Braithwaite. Det førte til flere rokeringer på det danske mandskab. Mæhle overtog backpladsen fra Daniel Wass, der blev rykket frem i højre side af midtbanen, samtidig rykkede Yussuf Poulsen over i venstresiden.

Siden skiftede Kasper Hjulmand også system til 3-5-2 mod slutningen, da Mathias Zanka Jørgensen og Andreas Cornelius kom på banen.

Men danskerne truede alt for sjældent og havde ikke en farlig afslutning på Simon Mignolet efter pausen.

