Verdens letteste udvisning: Dansk topdommer træder i karakter

Mads-Kristoffer Kristoffersen har sjældent haft så let ved at finde sit røde kort frem som i overtiden af Slovenien-Cypern tirsdag aften

Mads-Kristoffer Kristoffersen endte med at indtage en af hovedrollerne, da Slovenien og Cypern tirsdag aften spillede 1-1 i Nations League.

Hele tre gange måtte han grave i lommen efter det røde kort.

Først modtog cypriotiske Grigoris Kastanos sit andet gule kort, da han nær havde flået trøjen af Jure Balkovec.

Det var efter 66 minutter, og gæsterne fra Cypern førte 1-0 på Fotis Papoulis' mål i 1. halvleg.

En sejr til øboerne ville sende dem på seks point og dermed i hælene på Norge og Bulgarien i kampen om en plads ved EM. Og det var nok mere derfor, cyprioterne brokkede sig til den danske dommer end for selve forseelsen, som der ikke var så meget at sige til.

De holdt dog føringen helt frem til 83. minut, hvor frustrationen skulle tage over igen. Her udlignede Nejc Skubic for hjemmeholdet og gav dem et spinkelt håb om succes.

Savede modstander midt over

I overtiden måtte Mads-Kristoffer Kristoffersen igen finde det røde kort frem, da Josip Ilicic pådrog sig sin anden advarsel.

Og minsandten om danskeren ikke måtte på den igen kort efter, da Cyperns' anfører, Jason Demetriou sked højt og flot på fair play og savede Domen Crnigoj midt over, da slovenerne ellers havde en fremragende mulighed for et kontraløb, der kunne have sikret sejren.

Crnigoj tog et langt træk i venstre side af midtbanen, velvidende at hvis han kom forbi Demetriou, ville der være en motorvej af plads ned mod det cypriotiske mål.

Så langt kom han aldrig, for Demetriou var fuldstændig ligeglad med bolden. Han havde øjnene stift rettet mod modstanderens krop - og i særdeleshed benene, der skulle saves midt over.

Slovenerne rasende

Og det blev de. Effektivt og så professionelt, at han sandsynligvis er blevet hædret for det i omklædningsrummet efterfølgende. For Crnigoj blev pløjet ned i græsset, så al mulighed for et sejrsmål forduftede i et hurtigt sekund.

Derfor var det en let sag for Mads-Kristoffer Kristoffersen at sende ham i bad et par sekunder før de øvrige tilbageværende spillere. Det var straks en større opgave at holde de rasende slovenske spillere fra Demetriou.

Og således endte kampen med blot 19 spillere på banen og et skuffende resultat, som ingen af dem kan bruge til synderligt meget.

For i toppen af gruppen buldrer Norge og Bulgarien af sted med ni point. Der resterer to kampe for alle fire hold. Cypern møder netop Norge og Bulgarien og skal vinde begge kampe for at vinde gruppen. Samtidig må Norge og Bulgarien samtidig ikke hente mere end et point.

Vinderen af gruppen går videre til playoffs i foråret 2020 om en plads ved EM-slutrunden, ligesom holdet er sikret oprykning til den næstbedste Nations League-liga.

