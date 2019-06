Verdenskendt efter frække VM-løfter: Nu er hun dukket op igen

Larissa Riquelme smed tøjet efter VM i 2010, lovede mere bar hun et år senere, og nu er hun tilbage i søgelyset igen

Utallige sydamerikanske medier har spottet en gammel kending blandt publikum til dette års Copa America.

Der er tale om Larissa Riquelme fra Paraguay, og det ringer næppe en klokke.

Det gør det til gengæld nok, hvis man også giver oplsyningen om, at det var hende, der stjal en god del opmærksomhed ved VM i Sydafrika tilbage i 2010. Her lovede hun at smide kludene og løbe gennem nationens hovedstad, hvis de vandt VM.

Det gjorde de selvfølgelig ikke, men hun fuldførte alligevel sin del.

Stuntet bragte hende i Playboy og gav øjeblikkelig berømmelse.

Det kom også frem, at hun havde lavet en slags aftale med Nokia, og den moderne telefon blev vist frem mellem brysterne, da hun stod på tribunen.

Vi spoler tiden frem til 2019, hvor Larissa Riquelme igen-igen er feststemt til en stor turnering, nemlig Copa America.

Foto: Raul Arboleda/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Raul Arboleda/AFP/Ritzau Scanpix

Denne gang har hun opgraderet telefonen, men ellers er modellen i vanlig topform. Og man kan se, at hun nyder at være tilbage i rampelyset, eftersom hun har delt talrige historier om sin tilbagekomst på Twitter.

Paraguay har derimod svinget en del i gruppespillet. De har både spillet uafgjort mod Qatar og Argentina - og så har de tabt til Columbia, der løb med gruppesejren.

Tidligere Brøndby-spillers møde med vilde fans: - De kom ud af ingenting