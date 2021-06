Verdensklasse: Messis perle redder Argentina

Superstjernen Lionel Messi scorede på et fremragende frispark, da Argentina mandag lokal tid spillede sin første kamp i Copa America mod Chile.

Men chilenerne kom tilbage og udlignede til 1-1, hvilket blev kampens slutresultat.

Messis magiske venstrefod havde sikret et dominerende argentinsk hold en fortjent føring ved halvlegen, men i begyndelsen af anden halvleg udlignede Eduardo Vargas.

Udligningen faldt i det 57. minut.

Vargas fejede op, efter at Argentinas målmand, Emiliano Martínez, havde reddet et straffespark fra den erfarne midtbanespiller Arturo Vidal.

På trods af Argentinas dominans var Messi frustreret efter kampen.

- Vi var ikke rolige, vi havde ikke kontrol over bolden, konstaterede han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Landstræner Lionel Scaloni var dog af en anden opfattelse.

- Vi fortjente at vinde, men endte med at spille uafgjort. Under alle omstændigheder er det blot begyndelsen på en meget hård turnering, lød det fra den argentinske landstræner.

Inden mandagens kamp blev fløjtet i gang på det olympiske stadion i Rio de Janeiro, var der en hyldest til den argentinske legende Diego Maradona. Dog blev både hyldesten og selve kampen afviklet for tomme tribuner som følge af coronarestriktioner.

I kølvandet på kampen oplyser Brasiliens sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 31 spillere og delegerede ved Copa America er testet positive for covid-19 siden søndag, som var den første dag i den sydamerikanske fodboldturnering.

Yderligere ti smittetilfælde er bekræftet blandt ansatte, som arbejder på flere af de hoteller i Brasília, hvor spillerne og deres delegationer bor.

Det er blot to uger siden, at turneringen blev flyttet til Brasilien. Oprindeligt var Colombia og Argentina udpeget som værtslande.

Colombia blev droppet på grund af dødelige regeringsprotester. Senere fik også Argentina frataget værtskabet på grund af coronasituationen i landet.

Derefter landede værtskabet hos Brasilien. Men det udløste stor utilfredshed på grund af frygten for, at begivenheden vil medføre stigende coronasmitte i det i forvejen hårdt ramte land.