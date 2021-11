Verdensklasseredning af Mæhle

Han kakao ikke gøre for det...

Danmarks farligste back og falske 5'er er ikke bare ferm på fodboldbanen - også i billedredigeringen.

Joakim Mæhle har på ganske humoristisk vis delt billeder efter sejren mod Færøerne, hvor han selv scorede et fremragende mål, men der var i hvert fald et billede, der trængte til en kærlig hånd, mente han.

Den nordjyske back har lagt en serie af billeder på Instagram, som man kan bladre igennem ved at trykke på pilen til højre på fotoet, og her kan man i hvert fald se, at sidste billede har været igennem redigeringsmaskineriet.

Bladr til sidste billede for at se Mæhles 'redning':

I stedet for at holde en dåse, har der sneget sig en Matilde-kakaomælk ind, hvilket får stor ros i kommentarerne.

- Det sidste billede får du 10/10 for redigering, skriver den tv-kendte DJ Faustix, der har fået 410 likes for den kommentar.

Mæhle har selv scoret op mod 28.000 af slagsen for billederne.

- Vi mæhler byen rød og hvid, lyder det fra EM-hitmageren Malte Ebert.

Mæhle havde i den grad fortjent noget stærkere at styrke sig på efter Danmarks niende sejr i VM-kvalifikationen, men kakao er det sikre valg, må man medgive.

En klasseredning fra Mæhle!