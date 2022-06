Verdensstjerne festede løs på københavnsk natklub

Luka Modric og en række andre kroatiske landsholdsstjerner valgte at drage ud i det københavnske natteliv efter 1-0-sejren over Danmark fredag aften

Om superstjernen Luka Modric også kan finde ud af at trylle på et dansegulv skal være usagt.

Men fredag aften gav han det i hvert fald et forsøg.

Efter Real Madrid-spilleren havde tørret gulv med de danske landsholdsdrenge på Parkens græstæppe, bevægede han sig nemlig ud i de københavnske gader.

Kilder fortæller således til Ekstra Bladet, hvordan Modric sammen med lidt over en håndfuld af sine landsholdskollegaer tog på den eksklusive natklub Museo, der ligger på Lille Kongensgade i indre København.

En natklub, der er ejet af blandt andre den tidligere 'X Factor'-dommer Remee Jackman, og som er kendt for ofte at have sportsstjerner og andre kendisser på gæstelisten.

Her kunne Real Madrid-stjernen og flere andre fra det kroatiske landshold fejre 1-0-sejren over Danmark, der blev sikret efter en stærk anden halvleg, hvor særligt indskiftningen af Luka Modric ændrede kampen til gæsternes fordel.

Det særlige besøg gik naturligvis ikke ubemærket hen hos klubbens øvrige gæster, der pludselig kunne se verdens bedste fodboldspiller anno 2018 og flere andre prominente navne på klubben.

Dagen derpå har Luka Modric, Chelsea-stjernen Mateo Kovacic og flere andre landsholdsprofiler også været en tur i fitnesscenteret Sats ved Vesterport i København - måske for at pleje tømmermændene.

Sejren betyder, at Kroatien nu har fire point i Nations League-gruppen, der fortsat toppes af Danmark med seks point efter de første tre kampe.

Mandag skal begge nationer igen i aktion, inden de kan gå på sommerferie.

Kroatien skal til Frankrig for at møde de forsvarende verdensmestre, mens Kasper Hjulmands tropper får besøg af Østrig.

