Verdensstjernen roser Danmark

PARKEN (Ekstra Bladet): - Very good team, very good team ...

Det var, hvad Luka Modric havde at sige om det danske landshold, da han vist meget hellere ville sidde ude og vente i spillerbussen end tale med den danske presse. Inden da nåede han også lige at fortælle, at han selv 'did well'.

Ballon d'Or-vinderen og den nykårede Champions League-vinder blev sat ind til begyndelsen af anden halvleg sammen med Chelsea-stjerne Mateo Kovacic, og så blev spillet en del mere på kroaternes betingelser.

Det er ikke til at se, at Modric, der netop har forlænget et år med Real Madrid, er 36. Med enorm ro på bolden styrede han udeholdets spil, og Kroatien tog de tre point i Parken.

- Vi vidste, at de nok skulle komme ind. Det betyder rigtig meget for deres hold. De er nogle verdensklassespillere, men det er ikke, fordi det ændrer så meget på vores spil, siger Daniel Wass.

- Vi har ikke snakket om det i pausen. Vi har snakket om det inden kampen. Vi havde forberedt os og ved, hvilken kvalitet de kan bringe.

Danmark spiller igen mandag i Parken. Her venter Østrig, som også har en Real Madrid-stjerne på holdet i form af David Alaba.

