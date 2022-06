Der var stor tvivl om Jonas Wind overhovedet kunne gå på banen.

Men klar, det blev han, og Wolfsburg-spilleren indtog en hovedrolle, da Danmark vandt 2-0 over Østrig.

Jonas Wind scorede det første mål og leverede et fint oplæg, da Andreas Skov Olsen scorede til 2-0 kort før pausen.

Jonas Wind leverede en stærk indasts, da Danmark vandt 2-0 over Østrig og derved sikrede endnu en tur i det fornemste selskab i A-gruppen i Nations League. Foto: Lars Poulsen.

Derfor blev han også kåret som bedste mand af de danske fans.

Efter at have siddet uden for de to første kampe, fik Jonas Wind sat sit aftryk på landsholdssamlingen med en stærk indsats mod Østrig. Og derved fik han sendt et signal til Kasper Hjulmand om, at han ikke skal glemme ham forud for VM-udtagelsen om lidt over fire måneder.

Samtidig var det hans første landskampmål på hans gamle hjemmebane. Og netop det faktum var ganske særligt for Jonas Wind.

- Det er noget tid siden, jeg senest har scoret i Parken, så det var en dejlig følelse at score her, hvor jeg er så glad for at spille, smiler Jonas Wind.

Efter skiftet fra FCK til Wolfsburg har han haft et forrygende halvår i Bundesligaen, hvor han i løbet af 14 forårskampe nåede at score fem gange.

Jonas Wind bragte Danmark i front. Siden stod han for oplægget til 2-0 træfferen. Foto: Lars Poulsen.

- Det er en dejlig følelse og en rigtig fin måde at slutte sæsonen på. Alle mand var klar på opgaven, forklarer Jonas Wind, der lufter lidt af de drømme, han og holdkammeraterne går rundt med frem mod VM.

- Vi drømmer om det helt store. Vi føler, vi har kvaliteten til det. Mange er på et meget højt niveau. Og så er der et specielt sammenhold, som jeg tror vi kan komme langt på.

- Alle ønsker hinanden det bedste. Vi står sammen, uanset om vi er på eller uden for banen, siger Jonas Wind, der nu kan se frem til et par ugers sommerferie, inden et hektisk efterår går i gang.

Jonas wind samlede med landsholdskammeraterne næste gang i september, når Kroatien og Frankrig er de to modstandere i de sidste Nations League kampe.