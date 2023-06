Kasper Hjulmand skal præge udviklingen i dansk fodbold og sætte rammerne for et nyt fodboldcenter for landsholdene, der ikke må ligge mere end 45 minutter fra Parken

For Kasper Hjulmand var der aldrig tvivl om, hvor fremtiden som træner hører til.

Trods mange tilbud fra udenlandske klubber var prioriteten at fortsætte som dansk landstræner.

Ikke mindst fordi han med forlængelsen kan være med til at præge udviklingen de kommende år.

Kasper Hjulmand skal være med i udviklingen af dansk fodbold de kommende år. Ikke mindst med etableringen af et fodboldcenter for landsholdene. Foto: Emil Agerskov

Skal præge og skabe rammer

For jobbet som landstræner alene giver ikke nok indhold i hverdagen. For Hjulmand er det helt afgørende at have en finger med i, hvordan dansk fodbold skal udvikle sig.

Og i det billede står opførelsen af et kommende fodboldcenter helt centralt.

DBU er en af de nationer, der endnu ikke har et selvstændigt fodboldcenter, hvor landsholdene samles og forbereder sig forud for landskampene.

Der er allerede truffet beslutning om, at centret ikke må placeres mere end 45 minutters kørsel fra Parken. Så planerne om et center i Odense er totalt skrinlagt.

- Kasper skal være med til at præge og skabe rammerne for det fodboldcenter, vi skal opføre, siger fodbolddirektør Peter Møller, der vedkender, at DBU lige nu arbejder intenst på at skaffe finansieringen til et nyt center.

Kasper Hjulmand er glad for, han kan præge udviklingen i dansk fodbold de kommende år. Foto: Emil Agerskov

Vil bygge selv

- Vi har set, hvad FC Nordsjælland skal til at bygge i Hillerød. Det er et fantastisk og interessant projekt. Vi skal skabe vores eget, slår Peter Møller fast.

Kasper Hjulmand vedkender, at dansk fodbold reelt har sovet i timen i mange år, fordi mange mindre nationer allerede har skabt nationale trænercentre for landsholdene.

- Vi er helt vildt meget bagefter på det område. 88 af de 100 øverste landshold på FIFA's rangliste har et træningscenter for landsholdene.

Se på Marokko

- Man kan spørge, hvor kom Marokko fra? I 2009/2010 skabte de et fantastisk fodboldcenter og lavede talentudvikling og infrastruktur. Der foregår virkelig meget på fodboldfronten rundtom i verden, pointerer Kasper Hjulmand, der forklarer lidt om de overvejelser, han havde inden forlængelsen:

- Det vigtigste for mig er, at vi har ambitiøse projekter, hvor vi kan udvikle dansk fodbold.

- Med et fodboldcenter kan vi skabe rammerne for fremtiden. Det er meget afgørende, at vi får et center til samling af alle landsholdene, pointerer han.