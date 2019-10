Vi er stolte over at være her

1. Indlæg fra fløjene

Schweizerne har vist svaghedstegn overfor indlæg fra fløjene. Derfor skal der slås mange indlæg ind i feltet. Og her skal Danmark sørge for, at hovedstødsstærke spillere som Thomas Delaney, Yussuf Poulsen og Andreas Cornelius kan true gæsterne i Parken.

2. Højt og aggressivt pres

Det handler om at sætte gæsterne under et massivt pres. Åge Hareide har planer om et højt og massivt pres. Det kan danskerne ikke praktisere i 90 minutter. Men når det sker, handler det om, at alle mand er med på vognen, så schweizerne virkelig kommer under stort tryk.

3. Parken

Danmarks hjemmebane kan noget særligt i de store, afgørende kampe. Opbakningen og spændingsniveauet er ekstremt. Derfor er det helt afgørende, at gæsterne kommer til at mærke, at de virkelig er på udebane.

4. Spil med Cornelius

Store, stærke Andreas Cornelius kan blive en afgørende brik i jagten på sejren over Schweiz. Det er oplagt at spille med ham fra start. Han er fysisk stærk og vinder næsten samtlige dueller i feltet. Han kan få en afgørende rolle for Danmark.

5. Schweiz slækker på koncentrationen til sidst

Det var ikke kun i forårets 3-0 kamp mod Danmark, at schweizerne har slækket alvorligt på koncentrationen mod slutningen af et opgør. Der er flere eksempler på, at der er scoret i løbet af de sidste ti minutter mod dem. Og det giver grobund for, at danskerne skal blive ved til sidste fløjt.

6. Få styr på Xhaka

Den schweiziske anfører, Granit Xhaka, er det centrale omdrejningspunkt på mandskabet. Vi så i det første opgør, hvordan de faldt fra hinanden, da han blev skiftet ud. Arsenal-spilleren er stærk i duellerne og god som igangsætter i omstillingerne. Men han scorer ikke særlig mange mål. Stop ham før, så han ikke når at slå den afgørende aflevering.