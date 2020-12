Se den udsatte 2. divisionskamp mellem FC Roskilde og AB torsdag aften kl. 18.30 i Ekstra Bladet+

Ståle Solbakken er ny norsk landstræner. Det bekræftede det norske fodboldforbund, NFF, torsdag formiddag, og for nogle på landsholdet bliver det et gensyn med den tidligere FC København-manager.

I hvert fald for landsholdsmålmanden Rune Almenning Jarstein.

Den norske keeper havde Ståle Solbakken som træner på U17-landsholdet, og han tror, at det bliver et godt match mellem Solbakken og det norske seniorlandshold.

- Jeg fandt ud af det for fem minutter siden. Min første reaktion er, at det er spændende med Ståle. Jeg havde ham også på U17 eller U18. Jeg kan ikke huske meget fra det, det er næsten 20 år siden, men vi får nu en meget klar og tydelig leder, der forventer, at alle giver 100 procent.

- Han har nok en god plan. Det bliver spændende. Jeg tror, han bliver en meget god træner for Norge, siger Rune Almenning Jarstein til norsk TV2.

Artiklen fortsætter under videoen...

CV hylder Solbakken: Blandt de største i min generation i dansk fodbold. Video: Discovery Networks Danmark

For at bane vejen for Ståle Solbakken, er Lars Lagerbäck blevet fyret. Tidligere i år var han i et stort skænderi med den tidligere FC Midtjylland-stjerne Alexander Sørloth, men det er ikke det, der er årsagen til trænerskiftet ifølge fodboldforbundet.

Målmanden fortæller, at der kommer en klar og tydelig leder. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Landsholdskeeperen mener heller, at det skænderi ændrede noget for Lars Lagerbäck.

- Nej, det ændrede ikke noget med hensyn til spillergruppen. I det mindste ikke som jeg oplevede det, siger Rune Almenning Jarstein og tilføjer:

- Jeg synes, han har gjort meget godt med os. Han kom ind med en klar plan og førte os frem på FIFA-ranglisten og givet mange unge spillere chancen. Det var en skam, at vi ikke formåede at kvalificere os til EM med Lars, fordi han fortjente det.

Boilesen: Vi bør tage det på vores skuldre, at Ståle ikke er her længere. Video: Discovery

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet++. Få adgang her.

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror

Stjernen er ude: Nu skal du gå efter hende

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'