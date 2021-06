Vi holder med jer - lige indtil ...

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

Send os jeres festligste billeder på 1224@eb.dk og send jeres videoer som wetransfer til tvfront@eb.dk, lad os se, hvordan I EM-fejrer i Danmark og Holland.

Det er gået de færreste hollænderes næser forbi, at Danmark på lørdag kommer til hovedstaden.

Ligeså begynder alle de mennesker, som Ekstra Bladet møder i gaderne i Amsterdam, at være bevidste om, at hvis Danmark slår Wales, og hvis Holland slår Tjekkiet, så er det mellem dem, at en af semifinalisterne skal findes.

- Hele Holland er med jer indtil kvartfinalerne, smiler Wilco Tielemans, som vi møder i en af byens mest fodboldpyntede gader.

Han har set alle Danmarks kampe, og han er imponeret.

- Alle vores tanker vil være med jer, indtil I møder os i kvartfinalen selvfølgelig. Så er det mit hollandske hjerte, der taler, fortsætter Tielemans.

Ajax-fanen Wilco Tielemans var særligt vild med Eriksen i Ajax-trøjen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvordan ser du styrkeforholdet mellem Danmark og Holland?

- Uh, det vil jeg helst ikke tænke på endnu. Vi skal først lige slå Tjekkiet, og I har Wales, de er også stærke fightere, lidt vikingeagtige lige som jer.

- Så jeg håber, at I kommer videre, jeg håber, at vi kommer videre, og så bliver det en helt anden kamp mod jer bagefter.

Elsker Ajax-danskerne

Det er ikke helt tilfældigt, at Tielemans har en stor forkærlighed for Danmark.

Han er nemlig mangeårig Ajax-fan og har gennem tiderne nydt godt af den store mængde danske spillere, der har været forbi den hollandske storklub.

- Jeg er Ajax-fan, og vi elsker danske spillere.

- Jesper Olsen fra de gamle dage og Christian Eriksen selvfølgelig, gud velsigne ham. Jeg håber, han har det godt og kommer sig godt, lyder det fra Tielemans, der særligt er begejstret for Ajax' historik i at samle unge danskere op.

- Vi køber jeres spillere i en ung alder og lader dem skinne i Holland, inden vi sælger dem for store penge til England eller lignende.

EM-feberen raser (endnu) ikke i Amsterdam. Få en status fra hovedstaden her. Video: Tariq Mikkel Khan

- Hvilken af Ajax-danskerne er din favorit?

- Jeg er ikke så gammel, så jeg tror, det må være Christian Eriksen. Han var en top, top spiller hos os, inden han tog til Tottenham.

- Når jeg går rundt her i Holland, føler jeg, at der er stor sympati med Danmark. Er det på grund af det, der skete med Eriksen, eller har det altid været sådan?

- Vi ligner hinanden, vi er et folk, tror jeg. Der er smukke kvinder i Danmark - og Sverige og Finland og Holland også. Vi elsker danskere hernede. Selv sproget er lidt det samme.

- Jeg elsker dig, hehe, griner det fra hollandsk og engelsktalende Wilco Tielemans på sit bedste dansk.

