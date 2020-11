'Vi kan drømme store drømme'

Det lugtede virkelig af Final 4 og en plads blandt Europas allerbedste fodboldnationer, da Danmark gik til pause med 1-1 i Nations League-gruppefinalen mod Belgiens ranglistetoppere.

Men Kasper Hjulmand og hans spillere kom i den grad ned på jorden i en anden halvleg, hvor 1-1 blev til 4-2, og belgierne nådesløst straffede danske svagheder.

Alligevel mener Pierre-Emile Højbjerg, at der er al mulig grund til at drømme store drømme, mens landsholdsfodbolden holder vinterpause.

- Vi har en gruppe, hvor spillerne gerne vil lære og arbejde hårdt. Jeg er sikker på, at vi kan komme langt, men vi mangler stadig et lille stykke i forhold til Belgien. Det er både i forhold til kvalitet og erfaring. Men det er positivt, at vi står her og er skuffede.

- Vi slutter med ti point i en gruppe blandt de bedste i Europa. Som Hjulmand sagde inde i omklædningsrummet, så ligger vi nummer otte på UEFA’s rangliste, vi er topseedede til VM-kvalifikationen og er med i det næste Nations League A-gruppespil. Så der er en masse hak, vi kan sætte.

Tottenham-profilen har kun ros til Kasper Hjulmand efter de første otte kampe.

- Det er fedt at have en træner, der giver spillerne lov til at være sig selv, men samtidig er ret klar i forhold til det system, han vil have os til at spille.

- Det, har vi vist, passer mange af os godt. Vi har udviklet os, og jeg synes, vi tager ansvar. Vi har en gruppe, hvor spillerne gerne vil lære og arbejde hårdt, siger Pierre-Emile Højbjerg, der undervejs i kampen skældte ud, da Leander Dendoncker kom med strakt ben.

Højbjergs skideballe fik en belgisk journalist til at spørge, om der havde været en anspændt stemning på banen.

– Jeg er en vinder, og de belgiske spillere er vindere. Når vindere mødes, er det ikke altid pænt, men jeg har stor respekt for de belgiske spillere, lød det med et smil fra midtbanespilleren, som lørdag aften står overfor Kevin de Bruyne igen, når Tottenham møder Manchester City i Premier League.

