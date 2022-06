- Vi kan gå hele vejen til VM

Sejren over de franske verdensmestre var det skud selvtillid, det danske hold manglede for at træde det sidste skridt op mod verdenstoppen

WIEN (Ekstra Bladet): Det danske fodboldlandshold har redet på en bølge af succes, siden Kasper Hjulmand overtog tøjlerne i 2020.

På trods af en EM-semifinale og en stensikker kvalifikation til VM-slutrunden i Qatar, så har det store og eneste kritikpunkt været, at Danmark 'kun' har besejret nationer, som har været til at tale med - lige fraset sejren over England på Wembley i Nations League, hvor Harry Maguire fik rødt kort efter en halv time.

Vendepunktet kom fredag aften på Stade de France i Paris, hvor et taktisk mesterstykke af Kasper Hjulmand og en ustyrlig Andreas Scornelius gav landsholdet den mest meriterende sejr i nyere tid.

Et resultat, der har givet tro på, at Danmark reelt kan blande sig i verdenstoppen.

- Det betyder helt vildt meget. Vi har talt om i truppen, at vi gerne vil spille med mod de allerbedste hold, hvor det er rigtig sjovt, og slå dem. Frankrig er et af de allerbedste, så det føles rigtig godt at vinde over dem, lød det fra Mikkel Damsgaard, der selv fik et flot comeback i rødt og hvidt efter en længerevarende skadesperiode.

Mikkel Damsgaard vrider sig fri af N'Golo Kanté. Foto Lars Poulsen

- Når du siger slå de allerbedste, gælder det så også til VM?

- 100 procent. Vi tror rigtig meget på, at vi kan gå hele vejen, og jeg tror også, at folk kunne mærke, at vi troede rigtig meget på det til EM. Vi manglede lige at slå de rigtig gode hold som England i semifinalen. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi går efter det, sagde Mikkel Damgaard efter sejren i byernes by.

Altså Paris. Ikke Saint-Denis ...

Mikkel Damsgaard leverede et smukt comeback til landsholdet og var ved at lægge op til et Christian Eriksen-mål. Foto: Lars Poulsen

Selvtilliden er ikke bare noget, som er blomstret ud af det blå internt i den danske lejr. Op til kampen talte den franske lejr om, at Danmark er undervurderet i offentligheden og skal gives respekt.

Ifølge Mikkel Damsgaard er det danske ry ved at stige i kurs efter den seneste tids flotte resultater.

- Jeg fornemmer helt klart, at der er opstået mere respekt for, hvordan vi spiller. Vi er et rigtig godt fodboldhold, og jeg tror ikke, at der er noget hold i verden, der tænker, at man rigtig gerne vil møde Danmark, fordi de tror, de kan køre os over. Det er ikke sjovt at møde os, og sådan skal det fortsætte, siger Mikkel Damsgaard.

