EM-slutrunden bliver afviklet i 12 lande til sommer. Det ligger helt fast. Men ingen ved endnu om det bliver med eller uden tilskuere.

Men afgørelsen nærmer sig. Der er fire måneder til EM, men om to måneder skal det besluttes, hvor mange der må lukkes ind i Parken til de fire kampe, som skal afvikles på dansk grund.

- Vi kan ikke blive ved med at vente. UEFA har bedt de danske myndigheder om at komme med en vurdering.

- Den kommer lige efter påske, hvor sundhedsmyndighederne i fællesskab med regeringen beslutter, hvad der kan accepteres af tilskuere til EM-slutrunden på dansk grund, siger DBU’s formand, Jesper Møller til Ekstra Bladet.

UEFA, der er arrangør af EM-slutrunden, har lagt beslutningen om tilskuere på tribunerne ud til de enkelte landes sundhedsmyndigheder og regeringer.

DBU's formand Jesper Møller skal som medlem af UEFA's eksekusivkomité 19. april være med til at beslutte, hvor mange tilskuere der må lukkes ind i de 12 lande, hvor EM-slutrunden afvikles. Foto: Lars Poulsen.

Det er en beslutning, Jesper Møller, der også har plads i UEFA’s eksekusivkomité, er helt enig i.

- Det er dem, der har ekspertisen. Så deres anbefalinger retter vi os naturligvis efter, siger Jesper Møller, der skal mødes med kollegerne i den magtfulde eksekusivkomité 19. april, hvor den endelige beslutning om tilskuere i samtlige 12 lande skal konfirmeres.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at der bliver differenceret retningslinjer for, hvor mange tilskuere, der må lukkes ind til kampene, fordi corona-situationen er forskellig i de 12 lande, siger Jesper Møller.

Samtidig med, at myndighederne kommer med deres anbefalinger, har DBU sendt en plan til UEFA for afvikling af kampene ud fra flere scenarier – et fyldt stadion, et halvfyldt stadion og et stadion uden tilskuere.

Forventer du Parken kan blive fyldt til sidste plads?

- Det håber jeg, men jeg tør slet ikke spå om det. Jeg kan dog slet ikke forestille mig en EM-slutrunde uden tilskuere. Vi har virkelig brug for fans på stadion.

I har også store planer om en stor fanzone på Ofelias Plads og storskærms-arrangementer rundt i Danmark. Hvad tænker du om det?

- Jeg håber, men må samtidig erkende, at det ser svært ud. Vi kan, når vi kommer så vidt, kun følge myndighedernes anvisninger, påpeger Jesper Møller.

Thomas Frank hylder topscorer

Kæmpe ups hos Ajax