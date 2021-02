- Vi kan ikke spille VM på baner bygget af slaver og død

Vanvittigt dødstal afsløret

Martin Ødegaard og frem for alt Erling Braut Haaland stormer frem på scenen blandt de helt store fodboldstjerner, og Norge kan skimte en lys fodboldfremtid.

Men skulle den nye landstræner Ståle Solbakken formå at kvalificere Norge til VM 2022, så bør landet melde afbud.

Det mener Nettavisens fodboldekspert Morten Pedersen efter det senest er kommet frem, at 6500 migrantarbejdere er døde, siden Qatar tilbage i 2010 blev tildelt VM-slutrunden.

- Vi vil ikke spille fodbold på baner, bygget af slaver. Vi vil ikke spille fodbold på død. Så enkelt må det være i 2021, skriver Pedersen i sin klumme.

- I 1980 boykottede Norge Moskva-OL efter Sovjetunionens invasion af Afghanistan. Hvis vi mod forventning kvalificerer os til VM 2022, må vi boykotte VM i Qatar.

- Nationer, der holder menneskerettighedsfanen højt, bør holde sig hjemme, lyder det.

Kommer Haaland og vennerne til VM? Foto: LORRAINE O' SULLIVAN/Ritzau Scanpix

Norge vandt mod Brasilien ved VM 1994, fire år senere gik man endda videre til 1/8-finalerne, mens man ved EM 2000 igen røg i gruppespillet. Siden har Norge ikke været med til en slutrunde.

Siden 2000 har Danmark været med ved tre VM-slutrunder, og når sommerens EM er spillet, også tre EM-slutrunder.

I Danmark er holdningen foreløbig, at det giver bedre mening at møde op til VM-slutrunden i Qatar for at påvirke forholdene frem for at blive hjemme. Heller ikke det norske fodboldforbund har fra officiel hold talt om at boykotte VM.

Direktør for Amnesty Danmark, Trine Christensen, kommenterer på FIFA's valg om at VM slutrunden afholdes i Qatar.

