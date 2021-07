Vi kan vinde det hele

Kun fire hold resterer i EM-slutrunden, og Danmark er i det fine selskab med modstanderne fra England samt Italien og Spanien.

I sig selv uvirkeligt, men nu er det en realitet. Det får spillerne til at drømme endnu større, for nu er der jo kun to ting mere at gå efter: En finaleplads og et EM-guld. Her vælger de at sætte næsen op efter den helt store triumf, for nu er den tættere på end nogensinde for denne generation.

-Ja, det skal man tro på, siger Wass overbevisende.

- Vi har skrevet historie. Vi er nået til semifinalen, som var et af vores mål.

- Vi har tro på tingene, så vi skal have lov til at drømme, siger backen, der lod sig indskifte for Jens Stryger Larsen, der ikke havde mere benzin i tanken med tyve minutter igen.

- Vi har været rigtig meget igennem. Vi spiller for hele Danmark. Vi ved, at det ikke kun betyder noget for os, men for hele Danmark. Og at have Danmark bag os betyder rigtig meget.

På Instagram kunne man se, at Jannik Vestergaard og Thomas Delaney nikkede og synge med på Gulddrengs EM-hit ’Helt sikker’ i omklædningsrummet efter 2-1-sejren. Her lyder første strofe i omkvædet som bekendt: Jeg kan mærke Danmark vinder EM.

Foto: Naomi Baker/ Ritzau Scanpix

Har sagt det fra start

Martin Braithwaite har sagt det hele vejen. Han har troet - og tror fortsat - fuldt og fast på, at Danmark har chancen for at vinde EM.

- Nu vil jeg ikke bruge mere tid på at snakke om det. Nu er det semifinalen, og så handler det om at gå ind og gøre alt for at vinde den, siger den glade Barcelona-angriber.

- Vi er her for at vinde, og vi er sindssygt glade for at vinde endnu en kamp. Det er sindssygt stort, og vi er sindssygt glade.

Foto: Lars Poulsen

Nu venter den store semifinale-kamp om få dage.

- Hvis du er fodboldspiller og skal spille en EM-semifinale om lidt, så er du klar. Hvis du har et brækket ben, så bliver det pludselig helet, for du er klar til at spille, siger Braithwaite med et smil.

Man må gå ud fra, at det samme gør sig gældende til en finale. Hvis den billet bliver sikret, så har Danmark endnu en kamp på Wembley på turneringens absolut sidste dag, 11. juli.