Jon Dahl Tomasson ærgrer sig stadig over det bitre VM-exit i 2002. Danmark skulle have taget det mere stille og roligt efter den meriterende sejr over Frankrig, mener han

Når det danske landshold lørdag aften forlader Det Olympiske Stadion i Baku, er det forhåbentlig med et minde, som de vil fremover vil tænke tilbage på med glæde.

Danmark kan kvalificere sig til sin første semifinale i en stor turnering siden de glade dage i Sverige i '92. Det handler om at gribe chancen, så intet bliver at fortryde bagefter.

I 2002 var der også fodboldeufori i Danmark, men dengang sluttede VM-festen brat, da England sendte danskerne ud i 1/8-finalen.

3-0 tabte Danmark, og nederlaget smerter stadig en af de danske spillere fra dengang.

Når Jon Dahl Tomasson tænker tilbage på VM-slutrunden i Japan og Sydkorea for 19 år siden, giver det stadig et lille stik i hjertet, når han tænker på den kamp.

- Det ærgrer jeg mig enormt meget over. For jeg tror, at vi kunne være gået hele vejen, siger den nuværende Malmö FF-træner i podcasten Bag om Trøjen.

Podcastens vært, Jan Michaelsen, var også med ved VM-slutrunden uden dog at spille samme store rolle som Thomasson.

Han spørger med et grin Jon Dahl, om holdet festede for meget efter sejren over Frankrig i sidste gruppekamp.

- Det tror jeg, at vi gjorde. Efter at have slået de regerende Europa- og verdensmestre ud skulle vi nok have taget det lidt mere stille og roligt.

- Det er skideærgerligt. Det har jeg tænkt over mange gange. Når jeg tænker på det hold, på de kvaliteter vi havde. Vi kunne være gået langt, siger Jon Dahl Tomasson, der scorede fire mål ved VM-slutrunden i 2002.

Danmark slog Frankrig i sidste gruppekamp. Siden gik det galt mod England. Foto: Lars Poulsen

Han var med til at kvalificere Danmark til dette års EM-slutrunde, men stoppede som assistenttræner på landsholdet i januar 2020.

44-årige Tomasson følger dog stadig 'sit' tidligere hold tæt og siger i Bag om Trøjen, at han er den nok største fan af landsholdet.

Jon Dahl Tomasson skal selv i aktion som træner lørdag.

Malmö FF møder ude Norrköping, men heldigvis for den danske træner slutter kampen tids nok til, at han kan nå at følge med, når Danmark klokken 18 møder Tjekkiet i Baku i EM-kvartfinalen.