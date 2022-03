Vi sidder alle med noget i maven

Landsholdets anfører Simon Kjær er ærgerlig over, han ikke kan være ved Christian Eriksens side i hans comeback

Simon Kjær spillede en stor hovedrolle, da Christian Eriksen svævede mellem liv og død i Parken 12. juni sidste år i EM-åbningskampen mod Finland.

Kun Schmeichel stod længere væk af holdkammeraterne, men Kjær anede straks alvoren og var alligevel meget hurtigt fremme hos sin nære ven.

Christian Eriksen og Simon Kjær har fulgtes ad gennem 12 år. Kaptajnen er ærgerlig over, han ikke kan være til stede, når hans gode ven gør comeback til landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

Han ydede mesterlig førstehjælp og fik hurtigt tilkaldt lægeteamet og dirigerede som en ægte anfører blandt andet sit hold sit hold til at danne en beskyttende mur rundt om deres faldne holdkammerat, ligesom han havde overskud til at trøste Christian Eriksens kone Sabrina - og er siden blevet hædret for det.

Men Simon Kjær kan ikke stå ved Eriksens side, når Danmark spiller de forestående landskampe. For han sidder ude med en korsbåndsskade.

Christian Eriksen i sit rette element på træningsbanen. Foto: Lars Poulsen.

Christian Eriksen havde for det meste en forkert trøje på under torsdagens træning. Han ventes at starte på bænken mod Holland, fordi han har været coronaramt i sidste uge. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er faktisk helt ked af ikke at være der med ham, men jeg har talt meget med ham undervejs og er ikke overrasket over, at han så hurtigt efter sit comeback er helt på toppen igen, forklarer Simon Kjær.

De har udviklet et nært venskab og en tæt relation, der går langt tilbage. Faktisk til 2010, da Christian Eriksen startede på landsholdet.

Siden har de fulgtes ad og venskabet udviklede sig yderligere - også imellem deres familier, da de begge boede i Milano og spillede for de to rivaliserende klubber, Milan og Inter.

Simon Kjær skal se begge landskampe på tv, og han glæder sig til at se Christian Eriksen tilbage i de rød-hvide farver.

Christian Eriksen viste glimt på sin eminente spilforståelse, da landsholdert trænede i regnvejr på Marbella Football Center. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg tror alle glæder sig til at se Christian tilbage. For det er noget helt specielt.

- Kampen på tirsdag i Parken bliver lidt anderledes end den i Amsterdam, og jeg er spændt på at se det, hvad der sker også i kroppen hos mig selv.

- For vi kommer vel allesammen til at sidde med noget i maven fra dén Finlandskamp, der har sat sig sine spor, siger Simon Kjær, der var meget påvirket af hele episoden fra 12. juni sidste år, så han måtte lade sig udskifte omkring en times spil efter dommeren genoptog matchen.

Det er ellers noget, der sker yderst sjældent for landsholdskaptajnen.

- Jeg ved, at jeg kommer til at sidde og tænke på, at jeg desværre kan ikke gå ind på banen med ham. Det ville jeg utroligt gerne.

Christian Eriksen sparkede frispark uden om en mur. Han scorede næsten på samtlige spark. Foto: Lars Poulsen.

- Men der er en ting, vi bare allesammen skal huske, og det er, at det jo kun er glædeligt og helt fantastisk, at Christian nu er tilbage og kan gøre det, han elsker – at spille fodbold, siger Simon Kjær.

I landsholdsregi har Simon Kjær overhalet Christian Eriksen. De ramte ellers 100 landskampe samtidigt i oktober 2020 mod England på Wembley. Men nu står Simon Kjær noteret for 119 landskampe, mens Christian Eriksen er ti bagud – 109.

Rekorden tilhører stadig Peter Schmeichel, der står noteret for 129 landskampe.

Simon Kjær er i øjeblikket i gang med genoptræningen efter den korsbåndsskade, han pådrog sig 1. december. Han ventes tidligt tilbage til sommer.

Altså i fin tid til at være klar til VM-slutrunden i november. Den spilles fra 21. november til 18. december i Qatar.

